Putin sa rozhodol okamžite uznať suverenitu Doneckej a Luhanskej republiky! Poriadne naložil Ukrajine

Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok oznámil, že sa rozhodol okamžite uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku ako nezávislé štáty.

Putin o tom informoval v prejave k národu, ktorý odvysielali ruské štátne televízie. Tieto dohody podľa pozorovateľov majú Rusku poskytnúť právny základ pre vyslanie vojakov do východoukrajinského Donbasu.

V televíznom prejave k národu oznámil, že je nevyhnutné uznať nezávislosť ľudových republík vyhlásených proruskými separatistami na východe Ukrajiny. Televízia vzápätí ukázala, ako podpisuje príslušné dekréty a dohody s vodcami Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky.

Otvoriť galériu Ruský prezident Vladimir Putin sa v pondelok 21. februára 2022 v Kremli v Moskve prihovára k národu. Zdroj: ČTK

Podpisovému aktu v Kremli predchádzal Putinov bezmála hodinový prejav, ktorý začal rekapituláciou ukrajinských dejín. Putin zdôraznil, že juhovýchod dnešnej Ukrajiny, kde sa nachádzajú územia ovládané povstalcami, "býval historicky súčasťou Ruska", a že "súčasná Ukrajina bola úplne vytvorená Ruskom, ruskými komunistami". Súčasnú Ukrajinu prezident označil za americkú kolóniu, územie ovládané NATO a za "predmostí", odkiaľ by Západ mohol viesť prekvapivý úder proti Rusku. Obvinil aj Kyjev, že stále odmieta plniť mierové dohody z Minska a že naopak chystá novú vojenskú operáciu v Donbase.

"Každý deň dochádza k ostreľovaniu, zabíjanie civilistov neprestáva. Nemá to konca. Ale takzvaný civilizovaný svet dáva prednosť nevšímať si to, nevšímať si všetky tie hrôzy, páchané na štyroch miliónoch ľudí. Len preto, že nepodporili agresívny nacionalizmus a neonacizmus. Ako dlho môže tragédia pokračovať? Ako dlho sa to dá strpieť?" uviedol Putin.

Povedal, že Rusko urobilo všetko pre zachovanie územnej celistvosti Ukrajiny. Ale v Kyjeve sa len menia prezidenti a poslanci, ale "nemení sa podstata agresívneho režimu", a tak je nevyhnutné "neodkladne uznať nezávislosť ľudových republík", vyhlásil ruský prezident.

Ako informuje spravodajský portál BBC, v príhovore tiež povedal, že Ukrajina nikdy nebola skutočným národom, obvinil tamojšie úrady z korupcie a ostro skritizoval NATO. Uznanie suverenity a nezávislosti DĽR a LĽR označil za potrebné. Dodal, že požiadal ruský parlament, aby jeho rozhodnutie podporil a ratifikoval zmluvy s obomi samozvanými proruskými republikami nachádzajúcimi sa ukrajinskom Donbase.

Agentúra TASS po skončení prejavu informovala, že Putin príslušné výnosy už aj podpísal. Okrem toho podpísal aj dohody o spolupráci s DĽR a LĽR. Na podpisovom akte v Kremli sa zúčastnili aj predstavitelia oboch týchto "republík".

Vedenie Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, medzičasom deklarovalo svoju súčinnosť a pripravenosť čo najrýchlejšie pristúpiť k ratifikácii dohôd s DĽR a LĽR.