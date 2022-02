Do Mesiaca má naraziť časť rakety: Nie je naša! Ohradzuje sa Čína pred tvrdeniami USA

Peking v pondelok odmietol tvrdenia amerických vedcov o tom, že kus vesmírneho odpadu, ktorý sa nachádza na kolíznom kurze s Mesiacom, pochádza z čínskeho vesmírneho programu. TASR o tom informuje na základe správy od agentúry AFP.

Vedci sa pôvodne domnievali, že vesmírny objekt, ktorý smeruje k Mesiacu patrí americkej spoločnosti SpaceX. Malo ísť o časť nosnej rakety Falcon 9, ktorá do vesmíru vyniesla meteorologickú družicu ešte v roku 2015. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) však minulý týždeň vyhlásil, že časť rakety, ktorej hrozí zrážka s Mesiacom pochádza z Číny. Podľa vedcov by malo ísť o nosnú raketu vesmírnej sondy Čchang-e 5, ktorá vyletela do vesmíru ešte v roku 2014.

Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin v pondelok tieto tvrdenia odmietol a uviedol, že čínska raketa, o ktorej americkí vedci hovoria "bezpečne vstúpila do zemskej atmosféry a úplne zhorela".

K nárazu zvyškov nosnej rakety do odvrátenej strany Mesiaca by podľa odborníkov malo dôjsť 4. marca. Táto udalosť však podľa astrofyzika Jonathana McDowella z Harvardovej univerzity nepredstavuje "nič mimoriadne".