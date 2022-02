Rekonštrukciu objednáte a zaplatíte rovnako jednoducho ako donášku jedla

Naši čitatelia, mladý manželský pár a rodičia dvoch malých detí, Michaela a Juraj, práve dokončili rekordne rýchlu rekonštrukciu bytu za štyri týždne, a to dokonca popri práci vo svojom voľnom čase. Naša redakcia bola pri tom.

„Aj keď sme obaja vyťažení prácou a deťmi, zmena už bola nevyhnutná. Potrebovali sme spôsob, ako všetko zariadiť čo najefektívnejšie. Najviac sme sa chceli vyhnúť situácii, že práca zostane nedokončená, pretože v byte zároveň bývame. Zároveň sme sa obávali, že po tom, čo sa práce začnú, sa budeme musieť s niekým dohadovať, pretože nám budú chcieť navýšiť cenu,“ hovorí Juraj.

Spísali si všetko, čo s bytom potrebovali urobiť a Juraj dokonca pripravil podrobný časový harmonogram. „Keď som hľadal kvalifikované firmy alebo robotníkov, natrafil som na službu Wilio. Na ich stránke som sa dočítal, že všetky služby, ktoré sme potrebovali, si cez nich možno objednať online a jednoducho zaplatiť kartou. Bolo mi sympatické, že stačilo zadať dopyt, a potom si vybrať z na mieru šitých cenových ponúk od rôznych odborníkov. Prišlo mi to ako dobrý spôsob, ako rýchlo porovnať ceny a nájsť overených dodávateľov,“ objasňuje svoje rozhodnutie Juraj.

Ďalšia vec je, že na Wilio sú ponuky, ktoré dostane, záväzné a konečné. Keď si objednáte službu, zaplatíte za ňu kartou a Wilio potom platbu bezpečne uschová, až kým nie je práca dokončená k vašej spokojnosti. Majstri tak po vás nepýtajú zálohu a vy máte istotu, že práca bude dokončená bez zbytočných odkladov.

„Aby sme všetko urýchlili, rozdelil som práce na niekoľko dopytov – rekonštrukciu kúpeľne, výmenu podláh a inštaláciu novej kuchynskej linky a drezu. Dostal som množstvo dodatočných otázok. Našťastie, cez aplikáciu sa dajú pridať fotky a nákresy, takže sme nemuseli riešiť žiadne obhliadky. Vybrali sme si jednu miestnu firmu na kúpeľňu a dvoch šikovných chalanov, ktorí robili výmenu podláh a kuchyňu,“ vysvetľuje Juraj, ktorý sa neskôr dozvedel, že ak by zadal rekonštrukciu ako jeden dopyt, tak Wilio má špecialistov, ktorí osobne dohliadajú na všetky projekty nad 5 000 euro.

Jeden menší problém sa predsa len vyskytol, a síce v kuchyni. „Moje merania boli trochu nesprávne pre inštaláciu drezu. Chalani nám však dokázali pomôcť tým, že skrinky upravili na mieste. Veľmi nás potešila len jedna chyba v takom náročnom projekte,“ dodáva teraz už spokojný Juraj.

V dokončenom byte vidno rozsah urobených prác. Krásna kuchyňa, vynovená kúpeľna, ako aj výmena podláh.

„Pre každého, kto plánuje rekonštrukciu, máme určite niekoľko tipov. Pokiaľ ide o úsporu peňazí a času, inštalatérske práce sme ponechali na rovnakých miestach v kuchyni aj v kúpeľniach. Využitie služby Wilio na najímanie majstrov bolo také pohodlné, že sme ušetrili kopu času. Ak som nebol na mieste, bol som vždy k dispozícii cez aplikáciu alebo telefonicky, aby som odpovedal na otázky. To je absolútne nevyhnutné, ak chcete, aby projekt postupoval bez zdržaní. Za nás oboch môžem povedať, že sme naozaj spokojní s tým, ako to celé dopadlo. Na konci stačilo ohodnotiť prácu remeselníkov a keď som potvrdil, že všetko je dokončené, Wilio im uvoľnilo našu platbu. Je to naozaj pohodlný a bezpečný spôsob, ako zaplatiť za služby pre domácnosť,“ uzatvára Juraj úspešnú rekonštrukciu v domácnosti.