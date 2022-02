Trumpa zo všetkých sociálnych sietí vyhodili, prichádza so svojou vlastnou: Spustí sa čoskoro

Aplikáciu s názvom TRUTH Social bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa začali v noci na pondelok postupne uvádzať do prevádzky. Táto alternatíva k sociálnej sieti Twitter by mala byť plne funkčná do konca marca. TASR správu prevzala od agentúry AFP.

Devin Nunes, generálny riaditeľ Trumpovej skupiny pre médiá a technológie (TMGT), povedal, že aplikáciu začnú tento týždeň sprístupňovať v online obchode Apple App store. Nunes vyjadril presvedčenie, že do konca marca by TRUTH Social mala byť plne funkčná "aspoň v rámci USA". Tento bývalý republikánsky kongresman sa svojho kresla v Snemovni reprezentantov amerického Kongresu vzdal vlani v decembri s cieľom prevziať vedenie TMGT, pripomína AFP. Exprezident Trump označuje TRUTH Social za alternatívu k sociálnym sieťam Facebook, Twitter a YouTube. Všetky tri spoločnosti mu zakázali prístup na svoje platformy po útoku jeho stúpencov na washingtonský Kapitol 6. januára 2021. Trump čelí obvineniam z podnecovania útoku s cieľom dosiahnuť zvrátenie výsledkov prezidentských volieb z novembra 2020, pripomína AFP. Vyšetrovanie útoku na sídlo Kongresu naberá rýchly spád: Toto nariadil prezident USA Joe Biden Tretí februárový pondelok je v USA Deň prezidentov, pripomínajúci narodenie prvého amerického prezidenta Georgea Washingtona. Tento rok pripadá na 21. februára, keď začína fungovať aj TRUTH Social.