Ruskí velitelia mali dostať rozkaz pripraviť sa na útok na Ukrajinu: Trik ako oklamať USA a spojencov?

Velitelia ruských vojenských jednotiek dostali podľa americkej tajnej služby rozkaz, aby sa pripravili na útok na Ukrajinu. Oznámila to dnes televízna stanica CNN, ktorá sa odvolala na dvoch predstaviteľov blízkych tajným službám.

Tieto zdroje pritom tvrdia, že rozkazy môžu byť vždy odvolané alebo že môže ísť o dezinformáciu, ktorá má zmiasť USA a ich spojencov. Podľa CNN považuje rozviedka vydanie príkazov veliteľom a operatívcom tajných služieb za signál, že ruské prípravy možnej invázie vstúpili do poslednej fázy. K ďalším ukazovateľom sa radí elektronické rušenie a kybernetické útoky, ktoré zatiaľ zistené neboli.

Americký prezident Joe Biden v piatok povedal, že si myslí, že ruský prezident Vladimir Putin sa pre inváziu už rozhodol, čo dnes opakovali minister zahraničia Antony Blinken a viceprezidentka Kamala Harrisová.

Denník The New York Times napísal, že Biden svoje vyjadrenie poskytol na základe zistení rozviedok o rozkaze vydanom ruskej armáde. Následné pohyby ruských jednotiek informáciu o príprave útoku podľa denníka potvrdzujú. Denník ale tiež pripomenul, že Kremeľ má niekoľko scenárov a nie je jasné, ako presne by mal útok vyzerať alebo ako rýchlo by Rusi postupovali ku Kyjevu.

Biely dom pôvodne oznámil, že Biden dnes z rodinných dôvodov odíde do Wilmingtonu v Delaware, ale neskôr vydal ďalšie oznámenie, že cesta je zrušená a prezident zostáva vo Washingtone. Spojil sa telefonicky s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ktorý dnes už hovoril s Putinom a neskôr aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a britským premiérom Borisom Johnsonom.