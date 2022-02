Olympijský medailový hokejový zázrak je na svete: Takto sme prežívali radosť!

Celé Slovensko bolo v sobotu v napätí! Naša hokejová reprezentácia musela po piatkovej prehre s Fínskom prehltnúť horkú pilulku.

Síce sme sa neprebojovali do historického finále, no máme prvý hokejový olympijský cenný kov - bronz! Po včerajšom výkone našich hokejistov zostáva jednohlasne zvolať len jediné - tento tím si medailu zaslúži! Nový Čas spoločne s fanúšikmi prežíval každú jednu minútu. Ako to vyzeralo v krčmách, ktoré sa v sobotu premenili na hokejové bašty?

Bratislava

Pivovar U Ábela - Povzbudzovali sme celý čas

„Našim fandíme celú olympiádu a veľmi sa tešíme, že sa im podarilo vybojovať bronz. Po toľkých rokoch si to naši zaslúžili,“ povedali fanúšikovia (zľava) Vlasto (52), Matej (27) a Dávid (18).

Holíč

Hostinec na Majirkoch - Ďakujeme, chlapci!

„Chlapci sú úžasní, a my im ďakujeme,“ zhodli sa nadšenci hokeja. „Nálada bola neuveriteľná, ľudia vo vytržení fandili a držali sme palce, priam sme hypnotizovali obrazovku. Samozrejme, bolo aj občerstvenie zadarmo, aby všetci vydržali povzbudzovať do konca. A vyplatilo sa! Úžasný zápas, skvelá hra,“ s úsmevom hovorí majiteľka Nikoleta (41).

Banská Bystrica

Pizza Pub Tank - Veril som vám!

„Je to úžasný úspech. Sľúbil som, že pri každom slovenskom góle dostane každý zákazník pol deci zadarmo. A tak aj bolo. Po druhom góle sme si hovorili, že ešte sa môže výsledok otočiť, ale v kútiku duše sme vedeli, že sa tak nestane. Ďakujeme slovenským hokejistom za ich výkony. Vyhral kolektívny duch a sila,“ povedal Michal (38).

Prešov

Sky Café - Vedela som, že vyhráme

„Bola som presvedčená, že tentoraz Švédov porazíme, lebo máme silnejšiu vôľu ako oni!” - radostne skríkla fanúšička Katka (42). V prešovskom podniku sa zišlo približne 20 fanúšikov hokeja rôzneho veku od 15-ročných fanúšičiek po staršie ročníky. Nálada sa zlepšovala s pribúdajúcimi gólmi. Všetci od začiatku verili, že Slovensko získa bronzovú medailu.