Tipy a triky pre dovolenku s karavanom

Voľnosť a to krásne ticho, ktoré občas prerušia vtáci alebo iné zvieratá, to sú dôvody, prečo vyrážame s karavanom. Na voľnosť sa však viaže samostatnosť a tá dokáže byť dvojsečnou zbraňou.

Ako si zabezpečiť, že si z výletu s karavanom odnesiete pekné spomienky? Dôležitá je príprava. Najprv si ujasnite, čo si všetko vezmete. Nie je to žiadny závod, premýšľajte starostlivo. Kvôli bezpečiu a kvôli tomu, aby bola vaša dovolenka čo najlepšia. Lekárnička, jedlo a pitie, to sú jasné veci. Nespoliehajte sa na svoje skryté lovecké vlohy. Nezabudnite si vziať ani pevné topánky, teplé oblečenie a nabíjačku, prípadne powerbanku. Ak plánujete výpravu do lesa, odporúčame tiež repelent, aby vás ochránil pred kliešťami a komármi.

Kde sa však utáboriť? Kempovať s karavanom môžete na každom pozemku, ktorý nespadá pod súkromného vlastníka. Ako však rozpoznať súkromný pozemok od toho nesúkromného? Nie každá vhodne vyzerajúca lúka má značenie, alebo inú podobnú formu identifikácie.

Tu sa treba riadiť zákonom. Na takom pozemku môžete zaparkovať, ale nesmiete tam kempovať. Ak si teda nie ste istí a majiteľ nie je nikde k zastihnutiu, je dobré schovať si všetko kempingové vybavenie, než pôjdete spať alebo na výpravu do okolia. A keď majiteľa zastihnete, môžete sa s ním dohovoriť. Priateľské vystupovanie prekonáva mnoho bariér. Ak stále neviete, kam chcete ísť, tak sa môžete pozrieť na rôzne fóra, poradiť sa so skúsenejšími cestovateľmi. Určite si vyberiete nejaké miesto, kde budete môcť kempovať.

Príroda volá

Mnoho karavanov má WC kazetu, kam sa ukladajú splašky a tieto kazety sa delia na dva druhy. Ekologicky šetrná kazeta neobsahuje umelá čistidlá, dezinfekčné chemikálie a podobné jedovaté látky, ktoré by mohli poškodiť životné prostredie. Je to kazeta, ktorú môžete vyprázdniť v prírode.

Chemická kazeta mnoho takých látok obsahuje, preto do prírody nepatrí. Jej obsah môžete vyliať do kanálu alebo do chemického WC (nájdete napr. na benzínovej pumpe). A keď kazeta nie je? Nie, tak určite viete, čo robiť. :) Nezabudnite však celé miesto prekryť odhrnutou vrstvou hliny, aby nedošlo k nehodám.

Ľudský organizmus vydrží jeden týždeň bez vody. Veľa karavanov je vybavených nádržou na pitnú vodu. Keď vám dôjde, určite si nedopĺňajte zásoby vody z rieky alebo potoka. Vodu si doplňte na čerpacích staniciach či v pohostinstvách, počítajte však s drobným poplatkom. Pitnu vodu nájdete aj v kempoch. Presvedčte sa však, že ide o pitnú vodu a nezabudnite ju tiež ochutnať. Je slaná, trpká, prípadne inak znehodnotená? Choďte ďalej.

Piť môžete i z prírodných zdrojov, ako sú studničky. Väčšinou bývajú pitné, ibaže je v ich blízkosti ceduľka, ktorá hovorí o opaku. Najbezpečnejšie je však vodu z podobných zdrojov prevariť.

Výbava, to je i karavan

Je tiež dobré si naplánovať, do akého terénu vlastne pôjdete. Nie všetky karavany sa hodia do každých podmienok. Ak plánujete opustiť cestu a výjsť do offroadu, tak by ste sa mali zamyslieť nad tým, či to váš karavan vlastne zvládne. Kvalita podvozku, náklon, váha… To všetko plus náročnosť terénu sú faktory, ktoré môžu rozhodovať o tom, či váš karavan zvládne cestu.

Nie všetky karavany sú však ťažké a rozmerné, sú i karavany, ktoré sa „vezú samy“. Napríklad model X-Line od Life Style Camper je kompaktný a ľahký (550 kg) model, ktorý zvládne každý terén a manévrovanie s ním zvládne každý vodič.

Cestovná kancelária DAKA má rada ľudí, ktorí cestujú. Okrem klasických či poznávacích zájazdov majú v ponuke aj dovolenky karavanom. Dokonca sa stala výhradným dovozcom minikaravanov a offroadových karavanov spomínanej značky Life Style Camper pre Slovensko.

Dávno už neplatí, že karavan je monštrum veľkosti dodávky alebo autobusu. Tento výrobca vsadil na kompaktné rozmery, nízku váhu a špičkové vybavenie. Minikaravany vyrábajú v dvoch prevedeniach – SteelDrop a X-Line.

Karavan SteelDrop nie je žiadna otlčená bakelitová krabica. Jeho design poteší oko svojimi ladnými líniami a strihaným, nablýskaným povrchom z nerezovej ocele. Ide o ideálneho parťáka na výlety do prírody, na koncert či k priehrade. Nezľakne sa ani mierneho terénu. Dávajte si len pozor, aby ste nejazdili do príliš veľkej divočiny, riskujete poškrabanie lešteného povrchu.

Má rozmery od 350 cm na dĺžku, 170 cm na výšku a 195 cm na šírku. Pre prijateľný komfort odporúčame pobyt maximálne dvoch dospelých osôb a jedného menšieho dieťaťa. Veľkú časť interiéru zaberá pohodlná posteľ 140 x 200 cm. Kompletná výbava obsahuje LCD televízor, kúrenie, osvetlenie markízu, stôl, 58-litrovú nádrž na vodu, vonkajšiu sprchu, plynový horák, úložné priestory, vlastnú prenosnú chladničku, batérie, vonkajšie LED osvetlenie, vnútorné i vonkajšie rádio či dieselové kúrenie. DVD prehrávač a mikrovlnku môžete mať na želanie. Vďaka solárnemu panelu môžete docieliť energetickú sebestačnosti a keď nebude svietiť slnko, môžete použiť 12 V batériu s nabíjačkou a pripojením na 230 V.

X-Line zvládne aj ten najťažší terén. Vďaka revolučnej technológii došlo k vylepšeniu zdvihu, nezávislého zavesenia kolies a odpruženiu zo 7 cm na 16 cm. Výrobca podvozkov KNOTT tento typ vyrába iba pre karavany Life Style Camper. Karavany tak poskytujú bezkonkurenčnú komfort a odolnosť.

X-Line však nie je len pohodlný spoločník, je to skala, o ktorú sa môžete oprieť. So svojou odolnosťou je to hrad, ktorý len tak niečo neporazí. Vďaka bezpečnostnému laku Line-X je tiež odolný voči mechanickému poškodeniu, poškriabaniu a nepriaznivým prírodným vplyvom.

Karavan má 370 cm na dĺžku, 182 cm na výšku a 195 cm na šírku. I tu platí, že ho odporúčame pre dve dospelé osoby a jedno menšie dieťa. Posteľ má rozmery 140 x 200 cm. Karavan je možné za príplatok doplniť o strešný stan, ktorý si vozíte na streche. V ňom pohodlne prespávajú dve dospelé osoby.

Veľkou výhodou oproti iným výrobcom je možnosť zvoliť si farbu minikaravanu podľa vlastnej predstavy. Na výber je akákoľvek farba!

Viac o modeloch Life Style Camper sa dozviete na stránkach importéra www.minikaravany.sk

Neviete si predstaviť dovolenkovať v takto malom karavane? No zaujala vás možnosť mať takýto karavan? Nie je žiaden problém si takýto život vyskúšať trebárs len na víkend. Požičovňa karavanov Pro Camper v Šamoríne www.pozicajsikaravan.sk okrem klasických autokaravanov a prívesov požičiava aj najnovšie modely X-Line od Life Style Camper. A to hneď aj so spomínaným strešným stanom. Na dovolenku sa tak môžete vybrať na akýkoľvek dlhý čas, a to celá štvor- či päťčlenná rodinka. Na ťahanie minikaravanov do 750 kg vám stačí vodičský preukaz skupiny B a auto s ťažnou guľou.

Nech si zvolíte pre svoje dobrodružstvá akýkoľvek karavan, želáme vám krásnu dovolenku!