Startup zo Slovenska zaujal až v Dubaji. Bude pomáhať majiteľom bytov po celom svete?

Medzinárodná výstava Expo je známa tým, že už roky prezentuje priemysel a kultúru mnohých krajín sveta „pod jednou strechou“. Medzi 192 krajinami nechýbalo ani Slovensko. Jedným z projektov, ktorý nás na výstave prezentoval, bol startup Resitech.

Cieľom platformy Resitech je výrazne zjednodušiť život v bytovom dome. Drvivú väčšinu záležitostí prenáša do online sveta a vďaka nej sa tak všetko dôležité dozviete okamžite zo svojho mobilu či počítača. Túto možnosť už oceňujú mnohí správcovia, správcovské spoločnosti aj vlastníci, ktorí už Resitech využívajú.

Veľkým plusom Resitechu je aj možnosť online hlasovania namiesto fyzickej účasti na schôdzi. Niet pochýb, že práve týmto smerom sa bude život v panelákoch a iných bytových domoch uberať v nasledujúcich rokoch – aj preto tento startup dostal možnosť prezentovať sa na Expe.

Účasť na Expe priniesla kontakty aj punc dôveryhodnosti

„Na Expo sme sa dostali na základe pozvánky od agentúry SARIO. Spolu s ďalšími podnikateľmi sme sa zúčastnili na Týždni rozvoja miest a vidieka. Veľa to pre nás znamená. Boli sme jedinou spoločnosťou v segmente, ktorá prezentovala svoje riešenia,“ hovorí Tomáš Paciga, zakladateľ firmy Resitech. Na tejto výstave sa stretli nielen firmy, ale aj investori, štátne agentúry, predstavitelia rôznych vlád aj miest z celého sveta.

Účasť v Dubaji očakávania slovenského startupu jednoznačne naplnila. „Priniesla nám nielen možnosť zviditeľniť sa, ale našej firme dodala aj kredit dôveryhodnosti. SARIO v spolupráci s ministerstvom naplánovalo pre podnikateľov stretnutia so zástupcami spoločností z rôznych krajín sveta. Bola to pre nás príležitosť zmapovať trh a osloviť ďalšie firmy, keďže v jednom priestore sa nachádzali delegácie až 192 štátov,“ vysvetľuje Tomáš Paciga.

Resitech je riešenie, ktoré dokáže pomôcť kdekoľvek na svete

Návšteva Dubaja pootvorila spoločnosti Resitech dvere do sveta. A to nielen do krajín EÚ, ale aj do Ázie. Zaujímavý je pre nich momentálne napríklad Singapur. Ambície byť svetový mal však tento startup už predtým. Aj preto Resitech svoju aplikáciu od začiatku vyvíjal tak, aby bola flexibilná a ľahko sa prispôsobovala prípadným legislatívnym zmenám, či už u nás, alebo v iných krajinách.

„Ako príklad môžem uviesť elektronické hlasovanie. Len mesiac po schválení novely zákona o elektronickom hlasovaní vlastníkov bytov a nebytových priestorov sme pridali možnosť online hlasovania aj do nášho systému. Naši zákazníci si ho veľmi chvália,“ dopĺňa Tomáš Paciga.

Rada pre startupy: Žiť lokálne, myslieť globálne

Príkladov úspešných slovenských startupov, ktoré zaujali aj vo svete, by sme našli hneď niekoľko. Tomáš Paciga verí, že sa medzi ne pridá aj Resitech. Zakladateľ spoločnosti, ktorá chce zlepšovať kvalitu života majiteľom bytov, vníma našu krajinu ako plnú šikovných ľudí. Aby však začínajúci podnikatelia zvládali rôzne problémy a vedeli reagovať na zmeny trhu, nemali by podľa neho zabúdať na kvalitný mentoring. A takisto žiť lokálne, ale myslieť globálne.

„Fakt je, že sme malý trh a niektorí sa zbytočne boja samotnej predstavy, že ich produkt sa bude predávať vo viacerých krajinách. Niekedy je na vine kultúrny či jazykový blok. Alebo obava, že vyspelejšie krajiny majú aj lepšie konkurenčné riešenia, pritom realita je často opačná. Treba sa však inšpirovať príbehmi úspešných,“ radí Tomáš Paciga.

Odžité riešenia, ktoré prinášajú výsledky

Stratégiou pre slovenský trh na najbližšie obdobie je jednoznačne zviditeľniť sa a zapracovať na marketingu. „Správcovia bytov nás málo poznajú. To však vieme zmeniť videohovorom alebo pri osobnom stretnutí. Rozumieme sa problematike bytových domov, keďže spolupracujeme s niekoľkými správcami aj spoločenstvami vlastníkov bytov. Naše riešenia sú reálne odžité a vyvíjané v spolupráci so správcami, nielen vymyslené od stola,“ vysvetľuje Tomáš Paciga.

Resitech oproti konkurencii ponúka komplexné riešenie správy bytových domov, prehľadný systém a dokáže sa flexibilne prispôsobovať zmenám v zákone či iným novinkám. Ako jediný ponúka aj hardvérové riešenie pre bytové domy. Bonusom je príjemné používateľské prostredie. Špičkoví vývojári z Resitechu momentálne pracujú aj na viacerých novinkách, ktoré sú orientované na uľahčenie práce správcom a spoločenstvám vlastníkov.

Resitech mieri aj do zahraničia

Dobrý startup si podľa neho vyžaduje nielen perfektný produkt, ale aj punc výnimočnosti a, samozrejme, investora na začiatok. Ako priznáva, jeho veľkým šťastím je, že stretol správnych ľudí v správnom čase. Vďaka tomu sa mohol tím Resitechu postupne rozrásť.

„Teraz je pre nás dôležité urobiť si analýzu trhov, na ktoré chceme vstúpiť. Musíme brať do úvahy viacero faktorov – konkurenciu, regulácie, fungovanie trhu a podobne. Expo v Dubaji nám dalo možnosť zmapovať si prostredie a stretnúť potenciálnych partnerov, s ktorými môžeme spolupracovať v danej krajine pri predaji nášho produktu,“ vysvetľuje.

