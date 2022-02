Potvrdenie o prekonaní covidu? Oplatí sa ho mať

Na jeho získanie potrebujete výsledky PCR testov. Máme pre vás tip, kde nájdete najrýchlejšie a najlacnejšie v Bratislave.

Máte čo i len najmenšie podozrenie, že ste dostali covid? Nie ste zďaleka sami, stačí si pozrieť, aká je aktuálna pandemická situácia na Slovensku.

Ktokoľvek sa môže nakaziť

Čísla hovoria jasnou rečou. PCR testy odhaľujú okolo 20-tisíc pozitívnych prípadov denne. Odborníci sa zhodujú, že v týchto týždňoch vrcholí vlna variantu omikron. Ako vieme, ten je oveľa infekčnejší ako predošlé varianty. Inými slovami, pravdepodobnosť, že sa nakazíte omikronom, je podstatne vyššia. Napokon, potvrdzujú to aj samotné testy – veľká časť z nich je, žiaľ, pozitívna. Čo z toho vyplýva? V prvom rade to, že už pri najmenších príznakoch by ste sa mali dať otestovať.

Až 6 mesiacov v režime OP

Omikron je síce infekčnejší, ale keď sa ním už nakazíte, priebeh ochorenia býva vo väčšine prípadov, našťastie, miernejší. Po uzdravení sa vám určite zíde potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19. Vďaka tomu môžete ako prekonavší fungovať v režime OP 6 mesiacov, presnejšie 180 dní od prekonania choroby. Počas tohto obdobia by ste mali mať v tele prirodzené protilátky, takže sa nemusíte dať očkovať. Ale pozor! Potvrdenie o prekonaní covidu získate až na základe výsledkov PCR testov.

Najrýchlejšie a najlacnejšie v Bratislave

Ak bývate alebo pracujete v hlavnom meste, máme pre vás dobrý tip – Covidtesty.sk.

Práve Covidtesty.sk totiž ponúkajú najrýchlejšie a najlacnejšie PCR testy v Bratislave. Pri rezervácii stačí zadať promokód v tvare „Covidtesty“ a zaplatíte iba 34,50 eur. Pri odbere do 12.00 hod. dostanete výsledok ešte v ten istý deň, pri odbere po 12.00 hod. do 24 hodín, pri službe Expres dokonca do 6 hodín od odberu. To všetko v štyroch jazykoch – v slovenčine, angličtine, nemčine aj maďarčine. Covidtesty.sk navyše ponúkajú aj cenovo výhodné testy na protilátky.

Dátum a čas, ktorý vám vyhovuje

Testovanie cez Covidtesty.sk má aj ďalšiu veľkú výhodu. Sami si jednoducho, pohodlne a online rezervujete termín PCR testu, ktorý vám vyhovuje. MOM-ku nájdete v Národnom tenisovom centre (NTC) na Príkopovej ulici číslo 6 v Bratislave. Ste srdečne vítaní.

Viac na www.covidtesty.sk