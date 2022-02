Český prezident Miloš Zeman prehovoril: Informácie o ruskej invázii na Ukrajinu je blamáž tajných služieb USA!

Prezident Miloš Zeman nečaká, že Rusko začne ozbrojený útok voči Ukrajine, informácie o ruskej agresii v týchto dňoch označil za ďalšiu blamáž amerických tajných služieb.

V rozhovore pre dnešný Mladý front DNES (MfD) zopakoval, že Rusom by vojna priniesla viac škody v podobe sankcií ako úžitku v tom, že vyšlú Kyjevu vojenské varovanie. A to podľa neho Moskva nebude riskovať. Nevylúčil, že situácia môže vyústiť do lokálneho konfliktu na hraniciach samozvaných republík v oblasti Donecka a Luhanska na východe Ukrajiny, ktoré vyhlásili prerušení separatisti.

Americkí činitelia v posledných dňoch opakovane upozorňovali, že by útok mohol prísť v podstate kedykoľvek. Informáciu, že by ruská invázia mohla začať v stredu 16. februára, dostali všetci spojenci v Európe od Spojených štátov. V pondelok to denníku N povedal námestník ministra zahraničných vecí a vedúci pracovnej skupiny k situácii vo východnej Európe Martin Dvořák (STAN).

"Rusi nie sú blázni, aby sa púšťali do operácie, ktorá im prinesie viac škody ako úžitku. Pokiaľ ide o americké tajné služby, je to ich tretia blamáž. Prvá bola v Iraku, kde sa nenašli zbrane hromadného ničenia. Druhá bola v Afganistane, keď tvrdili, že Taliban nikdy nedobyje Kábul. No a tretí je teraz," vyhlásil český prezident. Kvôli stiahnutiu jednotiek NATO z Afganistanu by mal podľa neho odstúpiť generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg.

Moskva sústreďuje už niekoľko týždňov pri hraniciach s Ukrajinou desaťtisíce vojakov a západné krajiny varujú pred nebezpečenstvom toho, že do susednej krajiny podnikne inváziu. Rusko síce poprelo, že by sa chystalo napadnúť susednú krajinu, varovalo ale, že by mohlo podniknúť neupresnené "vojensko-technické" akcie, ak Západ nepristúpi na jeho požiadavky, vrátane obmedzení týkajúcich sa Severoatlantickej aliancie.

Proti informáciám, že Moskva je pripravená a vojna môže začať každý okamih, hovorí podľa Zemana sťahovanie ruských jednotiek po tom, čo na svojom vlastnom území dokončili vojenské cvičenia. Návrat časti vojakov po cvičeniach pri ukrajinských hraniciach do posádok oznámilo ruské ministerstvo obrany, Spojené štáty naopak zaznamenali známky toho, že opačným smerom vyrazilo viac vojakov.

Zeman si nemyslí, že by si Rusko chystaný útok rozmyslelo práve kvôli tomu, že o plánoch západnej tajnej služby dopredu vedeli a upozornili na to. "Myslím si, že to je pokus dodatočne zakryť spomínanú blamáž. Ja som dostal správu, že útok začne o päť dní. Táto správa pochádzala z amerických zdrojov a prišla pred piatimi dňami. Nuž, a ako vidíte, nestalo sa tak," uviedol v MfD s tým, že správa pochádzala od americkej tajnej služby CIA. "A ja sa CIA nepýtam, aké má informačné zdroje. Iba na základe troch uvedených prípadov pochybujem o kvalite týchto zdrojov," poznamenal český prezident.

Zeman v otázke rusko-ukrajinského napätia zdieľa názor svojho predchodcu v prezidentskom úrade Václava Klausa, ktorý vyjadril v otvorenom liste premiéru Petrovi Fialovi (ODS). Bývalý prezident vyzval Fialu, aby sa zasadil o rokovania s cieľom nájsť bezpečnostné záruky pre všetky zúčastnené strany sporu. Riziko vzniku otvoreného vojnového konfliktu považuje za reálne. Aj keď Rusko sleduje svoje vlastné záujmy, ktoré nie sú totožné so záujmami ďalších účastníkov, jeho obavy sú legitímne a treba ich brať vážne, domnieva sa Klaus.