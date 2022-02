NATO začalo pripravovať vytvorenie stálych jednotiek na východe: Kde a v akých počtoch budú vojaci?

Ministri obrany členských krajín Severoatlantickej aliancie dnes poverili vojenských veliteľov, aby zvážili možnosť vytvorenia stálych bojových skupín v Rumunsku a ďalších oblastiach na území členských krajín bloku v okolí Čierneho mora.

Po prvej časti ministerského rokovania to novinárom v Bruseli povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.

Zástupcovia aliančných vlád zároveň v spoločnom vyhlásení vyzvali Rusko, aby okamžite znížilo napätie pri ukrajinských hraniciach, kde má stále vyše 100-tisíc vojakov. NATO dáva prednosť rokovaniu, je ale pripravené ďalej posilniť svoju prítomnosť na svojom východnom krídle, pokiaľ to bude potrebné, zhodli sa ministri. Rusko vytrvalo odmieta, že by sa chystalo na susednej krajine zaútočiť.

Niekoľko členských krajín na čele so Spojenými štátmi v posledných dňoch vyslalo do východnej Európy nových vojakov k preventívnym cvičeniam, ktoré sú reakciou na hromadenie ruských síl. Napríklad Francúzsko ponúklo svojich vojakov do stálych jednotiek, o ktorých vytvorení sa hovorí v Rumunsku, Bulharsku či na Slovensku.

"Naši vojenskí velitelia budú teraz pracovať na podrobnostiach a počas niekoľkých týždňov nás budú informovať," povedal k plánu na vytvorenie bojových jednotiek o zvažovanej sile tisícok vojakov Stoltenberg, ktorý ako možné pôsobisko skupín spomenul čiernomorský región.