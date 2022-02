Julius má nezvyčajnú úchylku: Je posadnutý balónmi! Keď nejaký pobozká, cíti sa ako v nebi

Muž hovorí, že v momente, keď vidí krásny balón rozochveje sa mu srdce. Teraz otvorene porozprával o svojom 50-ročnom vzťahu s balónmi.

Julius sa objavil relácii My Strange Addiction (Moja čudná závislosť, pozn. red.), aby sa so svetom podelil o svoju lásku a sexuálnu posadnutosť balónmi. Ako píše The Sun, 62- ročný muž hovorí, že „krásne, mäkké, hladké a jemné“ balóny sa stali jeho „sexuálnou láskou“. „Objímem ho a pobozkám a cítim sa ako v nebi," povedal. Julius prezradil, že vo svojom dome má viac ako 50-tisíc balónov a tvrdí, že s každým z nich mal špeciálne puto.

Ako väčšina ľudí, aj Julius hovorí, že má svojich obľúbencov. Celé to porovnáva úplne normálne – tak, ako iní porovnávajú brunetky a blondínky. Povedal tiež, že každú noc spí v miestnosti plnej balónov. „Viem, že balóny nie sú živé, ale niekedy premýšľam, či je to moja láska, ktorá ich privádza k životu,“ prezradil. Celá jeho posadnutosť podľa jeho slov začala vtedy, keď bol ako štvorročný v nemocnici. Vtedy dostal od matky modrý balón. V noci však sestrička balón pukla. Julius sa rozplakal a následne zaspal. Odvtedy ho doslova devastuje zvuk praskajúceho balóna.

V seriálovej epizóde tvrdia, že ľudí so sexuálnym fetišom pre balóny nazývajú „looner“. „Sú ľudia, ktorých praskanie balónov vzrušuje a tí druhí,“ povedal. On patrí do tej druhej skupiny. Julius tiež prezradil, že „zachraňuje“ balóny pokiaľ cíti, že im hrozí, že prasknutie. Muž má aj klasickú manželku o ktorej hovorí, že jeho úchylku akceptuje, aj keď si myslí, že je to zvláštne. Dodáva, že ľudia by nemali tak rýchlo súdiť jeho sexuálne chúťky: „Na milovaní balónov nie je nič zlé. Nie je to nebezpečné a nikomu to neubližuje,“ uzavrel Julius.