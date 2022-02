Ďalší míľnik: BioNTech predstavil zariadenia na výrobu vakcín v afrických krajinách

Nemecká spoločnosť BioNTech v stredu v nemeckom meste Marburg predstavila zariadenia na výrobu vakcín umiestnené v 12 lodných prepravných kontajneroch.

Tie majú byť využité pri produkcii očkovacích látok v afrických krajinách. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP. BioNTech vyvinul spolu s americkým koncernom Pfizer vakcínu proti koronavírusu založenú na technológii mRNA, ktorou sa vo svete začalo očkovať na konci roka 2020. Títo výrobcovia vakcín plánujú podľa vyjadrení BioNTechu začať so zakladaním prvých výrobných zariadení v krajinách Africkej únie (AÚ) v polovici tohto roka. Prepravné kontajnery, ktoré spoločnosť označila ako "BioNTainers", by chcela umiestniť do Rwandy či Senegalu, prípadne do oboch týchto krajín.

Výrobu vakcín by mali spustiť približne 12 mesiacov od príchodu kontajnerov na určené miesta v Afrike. "Dnešný míľnik nás posunul o krok bližšie k nášmu cieľu zlepšiť zdravotnú starostlivosť tým, že naše inovácie sprístupníme celému svetu," povedal riaditeľ a spoluzakladateľ firmy BioNTech Ugur Šahin. Na slávnostnom predstavení výrobných zariadení v Marburgu sa zúčastnili i rwandský prezident Paul Kagame a senegalská hlava štátu Macky Sall. Prítomní bol i ghanský prezident Nana Akufo-Addo a generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tedros vyjadril odhodlanie WHO spolupracovať so "všetkými partnermi" s cieľom zaistiť pre všetky krajiny prístup k vakcínam a ďalším nástrojom na ochranu zdravia obyvateľstva. Afrika je kontinent s najnižšou mierou zaočkovanosti proti covidu, pripomína AFP. Plne zaočkovaných je len necelých 12 percent obyvateľov.

Juhoafrická farmaceutická spoločnosť Afrigen Biologics začiatkom februára oznámila, že použila verejne dostupnú sekvenciu proticovidovej mRNA vakcíny od americkej spoločnosti Moderna na výrobu vlastnej verzie očkovacej látky. Moderna minulý týždeň oznámila, že plánuje vybudovať továreň v Afrike, píše na svojej webovej stránke nemecká stanica Deutsche Welle (DW). Zariadenie má ročne produkovať až 50 miliónov dávok vakcín.