Klub 500 naďalej odmieta reformu súdnej mapy: Chaos a žiadny prínos pre občana!

Reforma súdnej mapy je podľa Klubu 500 natoľko chaotická, že nebude mať pre občana žiadny prínos. Naďalej ju odmieta. Výkonný riaditeľ klubu Tibor Gregor súhlasí, že reformu treba, ale inú.

"Jediným dôvodom prijatia súdnej mapy nemôže byť čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti na reformy, s ktorými väčšina odbornej verejnosti nesúhlasí. Skutočnosť je taká, že súdnictvo potrebuje reformu. Ale takú, ktorá prinesie investície do materiálno-technického vybavenia, najmä masívnej elektronizácie, do vybavenia budov, archívov, priestorov pre sudcov a súdnych úradníkov," skonštatoval Gregor.

Ak je dôvodom na rušenie súdov a prekladanie sudcov aj pretŕhanie korupčných väzieb, Klub 500 upozorňuje, že riešením nie je preloženie sudcov, ale dôsledné vyšetrenie, potrestanie a pozbavenie funkcie výkonu sudcu.

Kolíková o súdnej mape: Nie je pripravovaná od stola! Odstráni sa tak základná chyba z 90. rokov

Zamestnávatelia kritizujú, že reforma sa urobila bez diskusie a výsledkom sú protesty ľudí z praxe. Poukazujú na to, že s jej podobou nesúhlasia sudcovia, odborári, opozícia ani koaliční partneri. Rovnako, že sa hovorí už o štvrtej verzii súdnej mapy.

Koalícia zatiaľ nie je na novej súdnej mape dohodnutá. Poslanci Národnej rady (NR) SR by o nej mohli hlasovať vo štvrtok (17. 2.). Reforma súdnej mapy počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Vzniknúť majú mestské súdy v Košiciach a Bratislave. Po novom majú existovať tri obvody krajských súdov so sídlami v Trnave, Žiline a Prešove. Zostávajúce súdy majú fungovať ako pracoviská alebo sídla. Zmeny sa týkajú aj krajských súdov.