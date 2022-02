Poslanci za SaS majú k návrhu OĽANO na zmeny trestov za marihuanu pripomienku: Nie je dostatočný!

Poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS podporili novelu Trestného zákona z dielne OĽANO, ktorá rieši tresty za marihuanu, no nepovažujú ju za dostatočnú. Komplexne má problematiku trestov za drogy riešiť pripravovaná novela z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Uviedol to Tomáš Lehotský (klub SaS) na stredajšej tlačovej konferencii.

Jana Bittó Cigániková (SaS) dodala, že strana je naďalej za dekriminalizáciu marihuany.

"Podporili sme novelu z dielne poslancov OĽANO, pretože si myslíme, že ide o krok správnym smerom. Rovnako treba povedať, že ju považujeme za nedostatočnú. Preto sme radi, že ministerka spravodlivosti pripravila komplexnú novelu trestného zákona, ktorá rieši aj drogovú problematiku," povedal Lehotský.

Kolíkovej novela bude podľa neho lepšia aj preto, lebo má jasne určiť definovanie obchodníkov, teda dílerov, ale aj užívateľov. "Takáto definícia dnes v zákone nie je," poznamenal. Aj preto podľa neho veľa koncových užívateľov končí vo väzení s prísnymi trestami. Novela z dielne rezortu spravodlivosti má priniesť jasné a presné vymedzenie aj gramáže pri držbe drog. "Treťou významnou zmenou je to, že za jeden gram marihuany nebudú ukladané tresty odňatia slobody," dodal.

Plénum NR SR v utorok (15. 2.) posunulo do druhého čítania novelu Trestného zákona z dielne OĽANO. V zmysle legislatívnej zmeny by sa mohla na Slovensku zaviesť osobitná skutková podstata prechovávania omamnej alebo psychotropnej látky z rastlín rodu konopa pre vlastnú spotrebu za zachovania súčasných množstevných limitov. Horná hranica trestnej sadzby by v takomto prípade mohla byť jeden, respektíve dva roky. Zaviesť by sa tiež mala možnosť takzvaného ochranného liečenia.