Našim hokejistom gratulujú aj Čaputová, Naď či Gröhling: Nervy a dráma až do konca!

Aj predstavitelia štátu a najvyššej slovenskej politiky sa tešia zo stredajšieho víťazstva slovenských hokejistov vo štvrťfinále zimných olympijských hier (ZOH) 2022 v Pekingu. Jednohlasne priznávajú, že triumf nad USA a postup do boja o medaily bol "nervák" až do konca.

"Napínavé do poslednej chvíle," potvrdila prezidentka SR Zuzana Čaputová, ako vnímala štvrťfinálový duel. "Skvelé, gratulujem našim hokejistom," komentuje jeho konečný výsledok.

Splnomocnenec vlády SR pre šport Karol Kučera gratuluje hokejistom za "obrovský bojový výkon". "Držím chlapcom palce v bojoch o medaily," dodáva.

K výkonu, ktorý viedol k víťazstvu, gratuluje aj minister vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Tak ako on, aj minister práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) priznal, že zápas prežíval, keďže to boli "nervy a dráma až do konca". Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) pri radosti z víťazstva pripomína stredajšie rokovanie ministrov obrany členských krajín NATO v Bruseli. Zvažuje v tejto súvislosti, či neponúkne americkému rezortnému kolegovi, aby si obliekol slovenský dres.

Hokejistom sa poďakovala aj ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). "Po víťazstve nad USA hrá Slovensko na olympiáde o medaily," pripomenula.

Za skvelú reprezentáciu krajiny poďakoval aj podpredseda Národnej rady SR Juraj Blanár (Smer-SD). "Držím palce v zápasoch o olympijské medaily," zdôraznil.

Slovenskí hokejisti vyhrali v stredajšom štvrťfinálovom zápase olympijského turnaja nad USA 3:2 po nájazdoch. Víťazný gól strelil Peter Cehlárik, jediný úspešný exekútor v rozstrele. Slovensko postupuje do semifinále a boja a olympijské medaily len druhýkrát, podarilo sa to po 12 rokoch od ZOH 2010 vo Vancouveri. Slováci vtedy napokon na medailu nedosiahli.