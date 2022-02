Dcéra Vladimíra Kobielskeho by chcela byť herečkou, silné slová otca: Je to krásne povolanie, ale...

„Ani známy rodič nie je automaticky vstupenkou k pohodlnej kariére,“ myslí si herec, ktorého dcéra by rada išla v jeho šľapajach.

V novom seriáli Druhá šanca hráte postavu s pokriveným charakterom. V Oteckoch ste naopak milý Marek. Čo sa vám hrá lepšie?

Nemôžem povedať, že by sa mi jedna alebo druhá postava hrala lepšie alebo horšie. Tie negatívne dávajú hercovi väčší priestor „vyhrať sa“ so stvárnením postavy a tie pozitívne sú príjemné v tom, že ich diváci majú radi, čo je tiež príjemné. Výhodou môjho povolania je práve pestrosť rôznych hereckých polôh. Mareka Bobulu som si obľúbil a čiastočne aj stvoril. Doktor Varga v Druhej šanci nemá v živote toľko šťastia, ako by si prial, hoci aj on je špičkový lekár. Fanúšikom klasickej hudby vzťah medzi ním a Andrejom, ktorého hrá Janko Koleník, určite niečo pripomína. Je to ako vzťah Salieriho, ktorého si dnes už takmer nik nepamätá, a Mozarta, ktorý je dodnes legendou. Mal som šťastie účinkovať v tej inscenácii v SND a čerpám z tejto skúsenosti.

Po Dr. Ludskom je to váš druhý seriál z lekárskeho prostredia. Je náročné naučiť sa napríklad lekárske pojmy? Máte pri nakrúcaní aj nejakú odbornú pomoc?

Lekárska terminológia je náročná a ak mám v textoch odborné výrazy, učím sa ich dlhšie. Pri pozeraní scény nesmie byť poznať, že tak nehovoríme dennodenne. A rutina prichádza len po dôkladnej príprave. Počas nakrúcania máme odbornú konzultantku, ktorá na nás celý čas dohliada. Najprv nám medicínske scény vysvetlí a ukáže, a my to potom pretransformujeme do hereckej akcie.

Vedeli by ste napríklad podať prvú pomoc? Stalo sa vám niekedy v živote, že ste sa ocitli v situácii, keď ste niečo podobné museli riešiť?

Teoreticky áno a naozaj dúfam, že okrem drobností ju nebudem potrebovať. Našťastie som sa nikdy neocitol v situácii, že by odo mňa závisel niekoho život. Ak som bol pri nejakých vypätých situáciách, skôr som riešil logistiku.

Fascinuje vás lekárske povolanie?

Veľmi. Všetka tá zodpovednosť je fascinujúca a desivá zároveň. Obdivujem všetkých pracovníkov v bielych plášťoch. Vždy si uvedomím, že keď zabudnem text, nič sa nestane, ale keď urobí chybu lekár... Majú môj nesmierny obdiv. Možno práve vedomie toho, že denne riešia prípady, ktoré môžu ich pacientom a ich rodinám zásadne zmeniť život, je pre divákov také príťažlivé.

Okrem herectva vás vraj fascinujú reality. Máte podľa vás nos na dobré investície?

To neviem, ale snažím sa k tomu pristupovať s rozvahou.

Baví vás aj celý proces okolo realizácie? Keď kúpite nejakú nehnuteľnosť, máte predstavu, ktorú následne realizujete s architektom, poprípade dizajnérom?

Ja aj moja manželka sme ľudia, ktorých pracovným nástrojom je predstavivosť. Samozrejme si však radi necháme poradiť aj odborníkmi.