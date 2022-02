Rusko posiela odkaz: Ešte stále môže dosiahnuť, čo chce! Šéf diplomacie Sergej Lavrov to povedal jasne

Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov v pondelok na porade s prezidentom Vladimirom Putinom odporučil, aby Moskva pokračovala vo vyjednávaní so Západom o svojej bezpečnosti, varoval však, že rozhovory nemožno viesť donekonečna.

Jeho vyjadrenia zazneli v čase, keď sa obavy západných predstaviteľov z bezprostredne hroziaceho ruského útoku na Ukrajinu ďalej stupňujú. Nemecký kancelár Olaf Scholz dnes v Kyjeve oznámil, že Berlín poskytne Ukrajine nový úver vo výške 150 miliónov eur.

Ruský minister zahraničia Lavrov v pondelok v Kremli, kam Scholz zamieri v utorok, prezidentovi Putinovi povedal, že Moskva podľa jeho názoru stále nevyčerpala všetky diplomatické možnosti, aby Západ prinútila k prijatiu svojich požiadaviek.

Lavrov dodal, že jeho rezort na desiatich stranách pripravil odpoveď na skoršiu reakciu Spojených štátov a Severoatlantickej aliancie ohľadom bezpečnostných záruk požadovaných Ruskom. Kľúčovou z nich je pre Západ neprijateľná garancia, že sa Ukrajina nikdy nestane členskou krajinou NATO.

Práve takú budúcnosť svojej krajiny dnes po rokovaní s nemeckým kancelárom v Kyjeve pred novinármi hájil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Scholz po rokovaní so Zelenským na tlačovej konferencii poznamenal, že ho prekvapuje, ako Rusko pretvára pristúpenie svojho západného suseda do NATO na veľkú politickú tému v situácii, keď vstup Ukrajiny do aliancie nie je bezprostredne na programe dňa.

Nemecký kancelár preto v Kyjeve vyzval Moskvu k ďalšiemu dialógu o európskej bezpečnosti a znižovaní napätia. Scholz zároveň varoval pred "ďalekosiahlymi a účinnými sankciami" v prípade, že sa Kremeľ rozhodne k vojenskej akcii na Ukrajine.