Ukrajinská letecká spoločnosť sa obáva vojny: Odhodlali sa k ráznemu kroku

Najväčšia ukrajinská letecká spoločnosť Ukraine International Airlines (UIA) po varovaniach Spojených štátov pred možným bezprostredným začiatkom vojny premiestnila lietadlá mimo územia Ukrajiny. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra DPA.

Poistenie letov tejto spoločnosti v ukrajinskom vzdušnom priestore bolo poistnými spoločnosťami pozastavené, uviedla UIA v pondelok v Kyjeve pre DPA. Päť lietadiel premiestnili do Španielska. Ďalšie dva stroje presunú do Srbska na "plánovanú technickú údržbu". Celkovo má spoločnosť 25 lietadiel. Vláda v Kyjeve poskytla v predchádzajúci deň sumu na poistenie leteckých spoločností vo výške 590 miliónov dolárov, aby mohli ich stroje ďalej lietať v ukrajinskom vzdušnom priestore.

Holandské aerolínie KLM už predtým úplne pozastavili lety na Ukrajinu. Ukrajinská spoločnosť SkyUp musela lietadlo vracajúce sa z Madeiry do Kyjeva presmerovať do Kišiňova v susednom Moldavsku, dôvodom bol tiež problém s poistením. Cestujúcich museli neskôr dopraviť do Kyjeva autobusom.

Spoločnosť SkyUp v nedeľu potvrdila správy, že medzinárodné poistné spoločnosti odmietajú z obáv pred vojenskou inváziou poisťovať stroje lietajúce v ukrajinskom vzdušnom priestore. Na druhej strane, nemecká Lufthansa zatiaľ pokračuje v letoch na Ukrajinu. Hovorca to vysvetlil tak, že majú príslušné poistné krytie. Povedal: "Keby sme nemali poistenie, ani my by sme nelietali."

Predovšetkým USA už niekoľko týždňov varujú pred údajnou blížiacou sa inváziou Ruska na Ukrajinu a ako dôkaz uvádzajú ruských vojakov zhromaždených neďaleko ukrajinských hraníc. Kremeľ tieto obvinenia opakovanie popiera. Kyjev takisto nevidí reálne prípravy na takýto útok.