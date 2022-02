Jej telo bolo alergické na vlastné dieťa, ktoré v sebe nosila! Mamička si prešla hotovým peklom

Čerstvá mamička počas mala tehotenstva bolestivé pľuzgiere a vriedky po celom tele. Prezradila, že zriedkavé autoimunitné ochorenie spôsobila alergia na jej vlastné dieťa.

Ako píše Daily Mail, 32-ročná Fiona Hookerová z Basingstoke v Hampshire, si prvýkrát všimla svrbivé červené oblasti na bruchu v 31. týždni tehotenstva, teda v siedmom mesiaci, čo bolo v apríli. Tie opísala, že ju štípali ako po popŕhlení žihľavou. Dodala, že celé sa to postupne zhoršovalo. Po istej dobe to celé podľa Fiony doslova explodovalo až do neuveriteľne bolestivých pľuzgierov. Podľa jej slov bolo bolestivé po pôrode syna Barneyho čo i len držať. Doktori jej diagnostikovali zriedkavý autoimunitný tehotenský stav Pemphigoid Gestationis. Povedali jej, že reakcia na gén v DNA jej syna pravdepodobne spôsobila, že jej imunitný systém napadol jej vlastnú kožu. Toto ochorenie pritom postihuje približne len jednu z 50-tisíc žien.

Barney je Fionino druhé dieťa, no pri prvom tehotenstve s dcérkou s ničím podobným problém nemala. Mamička teraz zverejnila fotografie toho, ako to celé vyzeralo. „Okolo pupka som mala pár drobných znamienok, ktoré veľmi svrbeli a boleli ako po popŕhlení,“ spomenula si. Keď sa to už nedalo vydržať, navštívila lekára. Dostala steroidné krémy, ktoré však nezabrali a celé sa to zhoršovalo. Až tretí lekár, ktorého navštívila jej povedal, že by to mohlo byť práve Pemphigoid Gestationis.

Ten ju následne poslal k dermatológovi. „Predpísal mi najsilnejší steroidný krém, aký som mohla dostať. Akoby som bola alergická na vlastné dieťa,“ prezradila Fiona. Keď jej však toto ochorenie diagnostikovali, sama dúfala, že je to niečo iné. „Lekári si myslia, že to môže súvisieť s dieťaťom. Niečo v otcovej DNA spustí placentu, aby začala napádať proteín, ktorý je tiež v koži, takže moje telo zaútočilo na moju vlastnú kožu,“ opísala chorobu.

Samotný pôrod podľa jej slov až taký strašný nebol. Nič pri ňom necítila. „Keď som rodila, nič som necítila. Vyzerala som hrozne, ale vôbec ma to nesvrbelo.“ Situácia sa však po pôrode rapídne zhoršila. „Dva dni pred pôrodom to začalo byť opäť neznesiteľné. 24 hodín po pôrode to celé vybuchlo a zmenilo sa to na pľuzgiere,“ opisuje svoje trápenie mamička. Povedala, že pokiaľ sa poškrabala, na chvíľu to pomohlo. Tým však len odstránila pľuzgiere a kožu. To spôsobilo, že ranky boli mimoriadne bolestivé a pľuzgiere sa opäť vrátili. „Čo i len držanie môjho syna bolo veľmi bolestivé. Nemohla som si to užiť,“ povedala.

Ďalších šesť mesiacov strávila rekonvalescenciou. Do normálu sa to dostalo až tesne pred Vianocami. Aj napriek tomu však musí používať steroidné krémy. Nepríjemné ranky sa jej môžu tvoriť až do konca života. Aj na základe tejto skutočnosti sa s manželom Warrenom Hookerom (35) rozhodli, že už nebudú mať ďalšie deti. „Keď sa to celé zase spustí, môžu to zhoršiť niektoré hormóny. Najmä estrogén. Takže pri menštruácii to môže byť horšie, no nie natoľko, aby som potrebovala nejaké steroidy,“ prezradila Fiona.