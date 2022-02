Lukašenko avizuje schôdzku s Putinom: Rozhodneme na nej o odsune od Ukrajiny!

Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko sa v blízkej budúcnosti plánuje stretnúť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Podľa Lukašenka sa na schôdzke má hovoriť o odsune ruských jednotiek z juhu Bieloruska. Informovala o tom v pondelok agentúra Interfax.

Lukašenko v pondelok, po rokovaní s ukrajinským politikom Olexandrom Morozom, pred novinármi vyhlásil, že stiahnutie jednotiek od hraníc Ukrajiny je "naša vec s Putinom".

"Stretneme sa v najbližšom čase a rozhodneme kedy, dokedy a podľa akého harmonogramu sa odtiaľto stiahnu ozbrojené sily Ruskej federácie. Toto je naša vec," zdôraznil.

Vysvetlil tiež účel cvičenia vedeného spoločne s Ruskom, pričom pripomenul, že o ňom bolo rozhodnuté "ešte pred touto hystériou", čím mal na mysli eskaláciu okolo hraníc Ukrajiny a následnú reakciu Ukrajiny a Západu.

Lukašenko vyhlásil, že cvičenie bolo nutné na to, aby "sme sa rozhodli, kde máme držať malý počet vojakov v súvislosti s tým, čo sa deje na Ukrajine", pričom spomenul prílev zbraní odtiaľ, či výcvikové tábory a Bielorusov utekajúcich do zahraničia, ktorých označil za sabotérov.

Spoločné rusko-bieloruskú vojenské cvičenie sa začalo 10. februára a potrvá do 20. februára. Na manévre boli z Ruska do Bieloruska premiestnené aj bojové lietadlá Su-35, ako aj systémy protivzdušnej obrany dlhého dosahu S-400 Triumf a krátkeho dosahu Pancir-S.

Kyjev a Západ túto koncentráciu ozbrojených síl pri hraniciach Ukrajiny vnímajú ako prípravy na inváziu na jej územie.

Kyjev i pobaltské štáty koncom minulého týždňa požiadali Rusko i Bielorusko, aby v súlade s Viedenským dokumentom predložili presné informácie o dislokácii, početnosti a výzbroji svojich jednotiek.

Rusko na túto požiadavku nereagovalo, preto Ukrajina v nedeľu požiadala, by sa do 48 hodín uskutočnilo stretnutie s Ruskom a všetkými ostatnými signatármi dokumentu s cieľom prediskutovať situáciu okolo presunov ruských jednotiek pozdĺž ukrajinských hraníc.

Bieloruský generálny štáb už dávnejšie uviedol, že na konci cvičení ruská armáda Bielorusko opustí.

Lukašenko sa na brífingu vyjadril aj k bilaterálnym vzťahom s Ukrajinou. Vyhlásil, že Bielorusko ich zhoršenie nezavinilo, a dodal, že Minsku záleží na tom, aby mal dobré vzťahy so susednými štátmi, lebo "sme svoji".

Zdôraznil tiež, že Bielorusko nikdy neplánovalo zaútočiť na Ukrajinu a ani teraz také plány neexistujú a opačné tvrdenia označil za nezmysel.

"Nikdy som to nepotreboval, nepotrebujem to ani teraz," uviedol, ale na adresu ukrajinského vedenia vyhlásil, že to, čo robí proti Bielorusku, sa vymyká analýzam i zdravému rozumu.

Pripomenul, že Minsk v predchádzajúcich rokoch vynaložil veľké úsilie na zorganizovanie dialógu medzi ukrajinským a ruským vedením a na vyriešenie konfliktu v Donbase.

Dodal, že v mnohom sa podarilo dospieť k zhode a vtedajší ukrajinský prezident Petro "Porošenko súhlasil". "Potom však nasledoval príkaz "Nie!" spoza oceánu a on sa stiahol," vyhlásil Lukašenko.

"Vojna v Donbase už nemusela byť. Putin sľúbil peniaze na obnovu. Ľudia by žili v mieri. Ale (povedali) 'nie'," vyhlásil Lukašenko.

Kritizoval, že Ukrajina napríklad odmietla dodávku hnojív z Bieloruska a že ich zrejme dovezie z USA za oveľa vyššie ceny a náklady na dopravu. Varoval tiež, že Bielorusko môže pristúpiť k recipročným krokom v reakcii na rozhodnutie Ukrajiny, ktorá uzavrela svoj vzdušný priestor pre bieloruské lietadlá. Zároveň však Lukašenko ubezpečil, že Bielorusko je vždy pripravené poskytnúť Ukrajine pomoc – ako aj nedávno, keď vyhovelo jej žiadosti na dodávku ďalších objemov elektriny.