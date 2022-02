Vstup do NATO a EÚ je prioritou: Ukrajinské ministerstvo považuje slová veľvyslanca za vytrhnuté z kontextu

Ministerstvo zahraničných vecí v Kyjeve označilo za vytrhnuté z kontextu slová ukrajinského veľvyslanca v Británii Vadyma Prystajka, ktorý naznačil, že Ukrajina by sa mohla vzdať snáh o vstup do NATO. V rozhovore pre agentúru UNIAN to uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko.

Hovorca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, Sergij Nykyforov, zároveň deklaroval, že "severoatlantický a proeurópsky kurz zostáva absolútnou prioritou" Ukrajiny. Zároveň zdôraznil, že Ukrajina je "samozrejme, v záujme mieru a ochrany životov našich občanov (...) pripravená vstúpiť do akéhokoľvek formátu dialógov s krajinami i s medzinárodnými organizáciami". Nikolenko pripomenul, že Prystajko v rozhovore poukázal na to, že perspektíva členstva Ukrajiny v NATO je zakotvená v jej ústave, ale Ukrajina ešte nie je členom NATO ani žiadnej inej bezpečnostnej aliancie. "Preto je pre našu krajinu kľúčovou otázka bezpečnostných záruk," konštatoval, pričom dodal, že "najlepšou takouto zárukou by bolo nepochybne okamžité prijatie Ukrajiny do NATO". Súčasne však upozornil, že "hrozby pre Ukrajinu existujú tu a teraz", takže nájsť odpoveď na otázku bezpečnostných záruk je "zásadná a naliehavá úloha". Dodal, že "zároveň nemožno prijať žiadne riešenie, ktoré by bolo v rozpore s ústavou Ukrajiny". Ukrajinský veľvyslanec si myslí svoje: Aby sa krajina vyhla vojne s Ruskom, mohla by... Hovorca ukrajinského prezidenta sa podľa svojich slov pre UNIAN domnieva, že veľvyslanec Prystajko by mal vysvetliť svoj výrok, že Ukrajina by v záujme zachovania mieru mohla upustiť od snáh stať sa členom NATO. "Pán veľvyslanec použil slovo 'flexibilita'. Myslím si, že by stálo za to dať mu príležitosť vysvetliť, čo presne mal na mysli pred tým, ako sa začnú vyvodzovať nejaké závery," uviedol Nykyforov. Zároveň zdôraznil, že bez ohľadu na vysvetlenie veľvyslanca "severoatlantický a proeurópsky kurz zostáva absolútnou prioritou" Ukrajiny. "Tento kurz je nielen zakotvený v ústave, ale má plný súhlas vedenia krajiny a spoločnosti," zdôraznil tlačový tajomník prezidenta Zelenského. Obaja hovorcovia reagovali na vyjadrenia ukrajinského veľvyslanca v Británii Vadyma Prystajka, ktorý v rozhovore pre BBC Radio 5 Live naznačil, že Ukrajina by sa mohla vzdať vstupu do NATO, ak ju k tomu okolnosti prinútia. Na otázku moderátora, či by Ukrajina mohla zvážiť odmietnutie vstupu do NATO, Prystajko odpovedal: "Mohli by sme." Podľa neho "vzhľadom na hrozbu, ktorá existuje", by Ukrajina mohla byť k takémuto kroku okolnosťami prinútená. Súčasne dodal, že cieľ dosiahnuť členstvo Ukrajiny v NATO a EÚ je zakotvené v ukrajinskej ústave.