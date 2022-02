Rakúsko mení pravidlá pre žiakov: Od 21. februára im odpadá táto povinnosť

Rakúsko ruší od 21. februára pre žiakov povinnosť nosiť rúška na školách počas výučby a povolené budú znova i školské podujatia ako napríklad lyžiarske kurzy. Oznámil to v pondelok v relácii Morgenjournal verejnoprávnej rozhlasovej stanice Ö1 minister školstva Martin Polaschek.

Učitelia však budú musieť nosiť rúška stále, zatiaľ čo žiaci len mimo triedy, približuje agentúra APA. Na prvom stupni základných škôl odpadá povinnosť prekrývania si horných dýchacích ciest už od dnešného pondelka. Od 7. februára nemusia školáci nosiť rúška na hodinách telesnej výchovy.

Žiaci v Rakúsku museli nosiť rúška s výnimkou v priestoroch tried od začiatku školského roka a od konca novembra nepretržite i počas vyučovania. Pre prvý a druhý stupeň základných škôl postačovali látkové rúška, kým starší študenti museli používať respirátory typu FFP2.

Minister Polaschek uviedol, že zatiaľ nedôjde k zrušeniu všetkých opatrení, keďže žiaci a učitelia sú v intenzívnom kontakte. "Musíme postupovať primerane (situácii)," povedal s tým, že keď dôjde k ďalšiemu zlepšeniu epidemiologickej situácie, pristúpia i k ďalším uvoľneniam reštrikcií.

V Rakúsku čoraz viac politikov i odborníkov tlačí na odvolanie zákona o povinnom očkovaní proti koronavírusu. Rakúsky kancelár Karl Nehammer v nedeľu v tejto súvislosti pre noviny Kronen Zeitung pripustil, že zrušenie povinnej vakcinácie proti ochoreniu COVID-19, ktorá v krajine platí od 5. februára, nevylučuje. Nehammer povedal, že ak sa za tento krok vyslovia experti, ktorí vláde radia, ako postupovať v boji proti pandémii, zákon bude zrušený.

Povinné očkovanie proti covidu sa týka všetkých osôb starších ako 18 rokov s pobytom v Rakúsku. Výnimky majú tehotné ženy, ľudia po prekonaní ochorenia COVID-19, ako aj tí, ktorým v očkovaní bráni ich zdravotný stav.

Kancelár takisto oznámil definitívne zrušenie očkovacej lotérie a navrhol, aby finančné prostriedky vo výške jednej miliardy eur, ktoré mali byť na ňu vynaložené, dostali zdravotníci, ošetrovateľskí pracovníci, vojaci rakúskej armády a policajti. "Očkovacia lotéria bola želaním sociálnych demokratov (SPÖ). Chceli tento osobný motivačný bonus, a to, aby (lotériu) organizovala (verejnoprávna stanica) ORF," povedal Nehammer s tým, že spôsob, akým si realizáciu lotérie predstavovali, nie je uskutočniteľný.

Strana SPÖ odmietla tvrdenie, že chcela, aby lotériu usporiadala ORF – tento návrh podľa nej prišiel od vlády. Sociálni demokrati tvrdia, že oni navrhli, aby lotériu zorganizovali spoločne lekárne a elektronický zdravotný informačný systém (ELGA).

Stanica ORF začiatkom februára zdôvodnila, že na to, aby mohla uskutočniť túto lotériu, bola by potrebná zmena zákona o jej fungovaní. Prípadná zmluva so súkromnou spoločnosťou by si zase vyžadovala zdĺhavé verejné obstarávanie v celej Európskej únie.

Rakúska vláda plánovala očkovaciu lotériu s možnosťou výhry poukážok v hodnote 500 eur spustiť 15. marca. Finančne chcela podporiť jednotlivé obce, pričom výška príspevkov sa mala odvíjať od konkrétnej miery zaočkovanosti proti ochoreniu COVID-19.