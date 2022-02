Francúzi si zobrali príklad od Kanaďanov: Zablokovali hlavnú ulicu v Paríži na protest proti opatreniam

Francúzska polícia vystrelila v sobotu kanistre so slzotvorným plynom na demonštrantov blokujúcich dopravu na bulvári Champs-Élysées v hlavnom meste Paríž. Informovala o tom panarabská stanica al-Džazíra.

Napriek rozsiahlej policajnej akcii - v rámci ktorej zhruba 7000 príslušníkov bezpečnostných zložiek kontrolovalo autá prichádzajúce do Paríža -, sa do metropole dostali protestujúci inšpirovaní protestom kanadských kamionistov známym ako "konvoj slobody". Demonštranti následne približne 100 vozidlami dočasne zablokovali kruhový objazd Champs-Élysées, kým ich policajti rozohnali slzotvorným plynom, priblížila agentúra AFP.

Parížska polícia predtým informovala, že počas sobotňajšieho rána zastavila 500 vozidiel a takmer 300 cestujúcim uložila pokuty. Policajti tiež uviedli, že zadržali päť osôb, ktoré pri sebe mali praky, kladivá, nože a plynové masky. Francúzsky minister vnútra neskôr na Twitteri oznámil, že bezpečnostné zložky v Paríži udelili 337 pokút a zadržali 54 protestujúcich.

Vo Francúzsku sa za menej ako dva mesiace uskutočnia prezidentské voľby a súčasný prezident Emmanuel Macron chce zabrániť tomu, aby tieto demonštrácie prerástli do rozsiahlych nepokojov podobným protestom tzv. žltých viest, ktoré zachvátili Francúzsko v rokoch 2018 a 2019, analyzuje al-Džazíra. Príslušník francúzskej polície v piatok podvečer uviedol, že podľa odhadov smerovalo do Paríža 1800 vozidiel. V celom Francúzsku protestovalo podľa úradov na rôznych miestach celkovo viac ako 24.000 ľudí.

Demonštranti, ktorých inšpirovali protesty kamionistov blokujúcich v Kanade hraničné priechody do USA, vyrazili vozidlami do Paríža z miest ako Bayonne, Perpignan, Lyon, Lille, Štrasburg a ďalších s cieľom dostať sa do večera do hlavného mesta.

Medzi demonštrantami sú odporcovia vakcinácie proti covidu žiadajúci zrušenie očkovacieho preukazu, ktorý je vyžadovaný pri vstupe do mnohých verejných miest, ale aj Francúzi nahnevaní na čoraz vyššie ceny energií, ktoré sú podľa nich ranou pre rodiny s nízkymi príjmami, komentuje AFP.