Trávite na telefóne priveľa času? Vedci odhalili najväčších závislákov na svete

Kanadskí vedci vykonali rozsiahlu analýzu nadužívania smartfónu v 24 krajinách sveta.

Zo štúdie, ktorá zahŕňa 34-tisíc osôb po dobu šiestich rokov, vyplýva, že najviac času s očami na displeji svojho telefónu strávia Číňania a Saudskí Arabi. Najlepšie potom zo štúdie vychádzajú Nemci. Vedci z McGillovej univerzity používali špeciálnu aplikáciu zbierajúcu dáta o používaní telefónu u 34-tisíc osôb z 24 krajín sveta. Počas rokov 2014 až 2020 tak získali veľmi cenné informácie o tom, koľko hodín denne v priemere ľudia trávili na smartfóne a na čo ich využívali.

„Vykonali sme metaanalýzu problematického používania múdrych telefónov so zameraním na mladých dospelých. Problematické nadužívaniu telefónov medzi rokmi 2014 až 2020 narástlo. Myslíme si, že tento trend porastie aj naďalej,“ tvrdia autori z McGill University, ktorí štúdiu publikovali v odbornom časopise Computers in Human Behavior. Štúdie sa zúčastnili osoby vo veku 15 až 35ť rokov a výsledky boli prevedené na stupnici od 10 do 60, keď desať znamená, že dotyčný telefón používa minimálne len na potrebnú komunikáciu, zatiaľ čo 60 je hodnota, kedy je človek k telefónu prilepený takmer nonstop počas bdelého stave.

Hodnoty skóre nad 30 sú potom považované za silnú závislosť na smartfóne. A v tabuľke je potom skóre jednotlivých krajín prepočítané na priemerného obyvateľa vekovej skupiny pätnásť až tridsaťpäť rokov.

1. Čína 36,18

2. Saudská Arábia 35,73

3. Malajzia 35,43

4. Brazília 32

5. Južná Kórea 31,62

6. Irán 31,52

7. Kanada 31,11

8. Turecko 30,92

9. Egypt 29,54

10. Nepál 29,41

11. Taliansko 28,82

12. Austrália 28,61

13. Izrael 28,29

14. Srbsko 28,16

15. Japonsko 27,71

16. Spojené kráľovstvo 27,69

17. India 27,2

18. USA 26,68

19. Rumunsko 25,52

20. Nigéria 24,73

21. Belgicko 24,24

22. Švajčiarsko 23,45

23. Francúzsko 20,29

24. Nemecko 18,44