Vedel, že boj s rakovinou prehrá: Jeho posledným prianím bolo pomôcť dieťaťu s rovnakou chorobou

Nezištný tínedžer, ktorý daroval svoje celoživotné úspory malému chlapcovi bojujúcemu s rovnakou chorobou, prehral boj s rakovinou.

Ako informuje britský web mirror.co.uk, 19-ročný Rhys Langford si myslel, že chorobu porazil, ale v decembri zistil, že sa vrátila a bola už nezastaviteľná. Po diagnostikovaní musel podstúpiť vyčerpávajúcu liečbu a niekoľko operácií. A aj napriek tomu, že bol fit, nadšenec bojových umení a robotník, jej nanešťastie podľahol. Po tom, čo sa však Rhys dozvedel, že jeho životná púť sa blíži ku koncu, rozhodol sa pomôcť niekomu, kto má ešte šancu.

Začal tým, že vybral tisíc libier (1195 eur, pozn. redaktora) zo svojho bankového účtu. Nakoniec sa mu podarilo vyzbierať 60-tisíc libier (71 669 eur, pozn. redaktora) pre Jacoba Jonesa, 6-ročného chlapca s rakovinou z toho istého mesta v južnom Walese, v ktorom vyrastal. Rhysova rodina nedávno potvrdila, že tínedžer zákernej chorobe podľahol. Jeho mama Catherine (38) povedala, že ich život už nikdy nebude taký, ako predtým. „Môj bojovník, môj hrdina, môj syn, moje dieťa, prehralo svoj boj,“ napísala Catherine. „Odložil svoj meč a zomrel pokojne doma s celou svojou rodinou okolo seba, zavrel oči naposledy včera okolo 19:00. Zlomilo nám to srdce, môj život už nikdy nebude ako predtým, časť zo mňa tiež zomrela. Zvádzal dlhý ťažký boj,“ vyhlásila matka zosnulého tínedžera.





Minulý mesiac prezradila, ako Rhys vytvoril zbierku na stránke GoFuneMe pre malého chlapca, ktorého nikdy nestretol, keďže bol doma pripútaný na lôžko. K zbierke napísal: „Viem, že teraz sa pre mňa už nedá nič urobiť, ale ako jedno z mnohých posledných želaní by som chcel pomôcť Jacobovi a pomôcť mu bojovať s touto hroznou chorobou. Viem, čo s tvojím telom robí liečba a hrozné lieky. Je to peklo. Jacob má teraz šesť rokov a s touto chorobou bojuje väčšinu svojho života. Takto by to nemalo byť.“ Rodina peniaze použije na zaplatenie experimentálnej liečby v Spojených štátoch amerických v poslednej snahe zachrániť malého chlapca.

Rodina 6-ročného dieťaťa vzdala hold Rhysovi vo vyhlásení: „Jacobov hrdina Rhys bohužiaľ zomrel, v tomto smutnom čase sme s jeho rodinou. Leť vysoko, Rhys, a všetci sme tak hrdí a vďační za to, čo si urobil pre nášho Jacoba."