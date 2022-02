Holandský národný letecký prepravca KLM zastavil pre zhoršenú bezpečnostnú situáciu lety na Ukrajinu.

Spoločnosť to v tlačovej správe oznámila v sobotu s tým, že sa tak rozhodla po upravení cestovného odporúčania a rozsiahlej bezpečnostnej analýze. Do odvolania tiež aerolínie prestanú lietať cez ukrajinský vzdušný priestor.

Spoločnosť KLM mala na sobotu večer naplánovaný let do Kyjeva, ale odriekla ho. Ako uviedla, nie je jasné, kedy znova poletí do ukrajinskej metropoly.