Americký prezident Joe Biden v telefonáte s náprotivkom Vladimirom Putinom: Nedával si servítku pred ústa

Ak Rusko napadne Ukrajinu, bude nasledovať rozhodná a rýchla odpoveď, povedal podľa Bieleho domu počas dnešného telefonického rozhovoru americký prezident Joe Biden svojmu ruskému náprotivku Vladimírovi Putinovi.

Ruská invázia by so sebou podľa Bidena priniesla "rozsiahle ľudské utrpenie". Spojené štáty sú ale pripravené na diplomaciu a "ďalšie možné scenáre", citoval Bidena vo vyhlásení Biely dom. Kremeľ zatiaľ svoj komentár k rozhovoru Putina s Bidenom nezverejnil, Moskva však dlhodobo popiera, že by sa chystala zaútočiť na Ukrajinu.

Biden s Putinom hovoril viac ako hodinu. Rozhovor bol "profesionálny a vecný", nepriniesol ale "žiadnu podstatnú zmenu", uviedli agentúry Reuters a AFP s odvolaním sa na zdroj z americkej administratívy. Obaja štátnici spolu diskutovali o všetkých témach, ktoré Washington vznáša aj verejne. Ak sa chce Putin vydať cestou diplomacie, zostáva aj po tomto telefonáte nejasné, doplnil spomínaný americký zdroj.

USA už predtým varovali, že ruská invázia na Ukrajinu môže nastať "kedykoľvek". Moskva ale odmieta, že by mala v úmysle susednej krajine napadnúť.

RIA Novosti poznamenala, že Putin a Biden spolu naposledy telefonovali koncom minulého roka. Okrem toho začiatkom decembra mali rokovania vo formáte videokonferencie. Hlavnými témami týchto rozhovorov bolo urovnanie vnútroukrajinského konfliktu a poskytnutie právnych záruk pre bezpečnosť Ruska.

Ešte pred telefónnym hovorom s Bidenom hovoril Putin aj s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. S ním sa tiež v pondelok stretol osobne priamo v Moskve, kde ho podľa francúzskeho prezidenta uistil, že Moskva nebude prispievať k vyostreniu situácie. Napätie okolo situácie na Ukrajine sa ale odvtedy neznížilo a mnoho krajín, vrátane USA, Británie, Nemecka, už vyzvalo svojich občanov, aby z krajiny okamžite odcestovali. Kyjev majú opustiť aj americkí diplomati, ktorí nezastávajú kriticky dôležité pozície.

Aj české ministerstvo zahraničia odporučilo Čechom, ktorí sú na Ukrajine či v Bielorusku, aby zvážili opustenie týchto krajín.

Moskva zhromaždila pri hraniciach s Ukrajinou vyše 100 000 vojakov, ďalších zhruba 30 000 vojakov má teraz na cvičení v Bielorusku. Rusko naďalej popiera, že by malo v úmysle Ukrajinu napadnúť.