Biely dom vyzval Američanov, aby Ukrajinu opustili do 48 hodín: Hrozivé predpovede!

Ruský útok na Ukrajinu by mohol začať kedykoľvek v nadchádzajúcich dňoch, pravdepodobne leteckými údermi. V piatok to uviedol bezpečnostný poradca Bieleho domu Jake Sullivan.

Američania, ktorí ešte Ukrajinu neopustili, by tak podľa neho mali urobiť do 24 až 48 hodín, pretože ruský letecký útok by ich odlet sťažil.

Jake Sullivan dodal, že americké spravodajské služby sa domnievajú, že ruský prezident Vladimir Putin by mohol nariadiť inváziu ešte pred koncom zimných olympijských hier v Pekingu a že je možný rýchly útok aj na hlavné mesto Ukrajiny Kyjev.

Ruská invázia by mohla sa podľa poradcu mohla začať bombardovaním. "Ak sa útok odohrá, pravdepodobne sa začne leteckým bombardovaním a raketovými útokmi, ktoré by zjavne mohli usmrtiť civilistov," upozornil Sullivan. TASR o tom informuje na základe brífingu prenášaného z Washingtonu prostredníctvom online prenosu.