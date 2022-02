Čašníčka nedokáže pochopiť, že rodičia dovolia deťom toľko cukru: Toto potajomky robí s ich nápojmi

Čašníčka sa na TikToku priznala, že návštevníkom reštaurácie často znižuje príjem cukru tak, že riedi sladené nápoje vodou.

Abby Lacyová z USA zverejnila video na svojom účte na TikToku. Zo záberov nie je jasné, v ktorej reštaurácii Abby pracuje. Priznala sa v ňom, že deťom riedi sladené nápoje vodou, píše The Sun. Mnohých užívateľov však konanie Abby nezaujalo. Vo videu píše, že má nutkanie riediť každý detský nápoj, pretože je pre ňu absolútne nepochopiteľné, koľko cukru dovolia rodičia svoje deti vypiť.

Otvoriť galériu Čašníčka sa na TikTok priznala, že deťom riedi sladené nápoje vodou Zdroj: TikTok @abbylacyy

Niektorí komentujúci tvrdia, že niekto môže mať cukrovku či inú diagnózu, pri ktorej je potrebné zvýšiť hladinu cukru v krvi a že takéto riedenie môže niektorých ľudí ohroziť. Mnohí tiež vyjadrili svoj názor a napísali, že nie je fér, aby ostatných súdila za to, že svojim deťom doprajú trocha cukru pri návšteve reštaurácie, keďže viacero komentujúcich sa zhodlo, že to je jediný prípad, keď im to dovolia. Jej video teda v komentároch vyvolalo búrlivú diskusiu.

„Je to jediný prípad, keď deťom doprajem sladké nápoje. Je to raz za mesiac. V takom prípade je to len maškrta a tie sú v poriadku. Prestaňte odsudzovať rodičov,“ napísala jedna matka. „Čo ak je niekto diabetik a potrebuje zvýšiť hladinu cukru v krvi?“ Rétoricky sa opýtal ďalší používateľ TikToku. Ďalší rodič do diskusie prispel s názorom, že návšteva reštaurácii je výnimočné, preto by nemalo byť zložité neodsúdiť štýl výchovy iných rodičov, o ktorých nič netušíte. „Je to trápne,“ dodal.

Našli sa však aj takí, čo s Abby súhlasili. „Haha, sama mám tri deti a toto schvaľujem,“ napísala jedna žena. V komentároch sa však priznali aj ďalšie čašníčky, že urobili niečo podobné: „ÁNO. Jedna pani dala kolu svojmu ročnému decku!“ Ďalší zas napísal, že niektorí rodičia svojim deťom dokonca objednali kávu. „Dostali ju však bez kofeínu,“ priznal sa komentujúci.