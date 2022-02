Fantastický trik, ako za sekundu skryť tehotenské bruško: Nebudete veriť vlastným očiam!

Influencerka na sociálnej sieti zdieľala video, v ktorom ukazuje, ako dokáže zamaskovať svoje tehotenské bruško.

Ako píše mirror.co.uk, 27-ročná Tammy Hembrowová na TikToku zdieľala video, v ktorom má oblečené strieborné legíny s vysokým pásom a crop top, pričom jej tehotenské bruško je jasne vidieť. Austrálska fitnesska je v šiestom mesiaci tehotenstva. To však dokáže v priebehu niekoľkých sekúnd zakryť jednoducho tak, že sa zhlboka nadýchne. Video končí usmiatím sa, pričom je vidno, že necíti žiadne extrémne nepohodlie napriek dramatickému efektu.

Tammy má pritom s tehotenstvom už nejaké skúsenosti. V druhom stave je už tretíkrát. Je hrdou matkou 6-ročného syna Wolfa a 5-ročnej Saskie. Svoje vedomosti ohľadom cvičenia však naďalej zdieľa. Na internete zverejnila videá, v ktorých dvíha činky, čím si udržiava pevný chrbát, a tak zmierňuje bolesti.

Mnohí používatelia sociálnych sietí zostali z klipu pochopiteľne zmätení a znepokojení. Nevedeli totižto prísť na to, kam presne sa jej tehotenské bruško podelo, respektíve ako sa jej vôbec niečo také podarilo. Tammy ich však rýchlo upokojila, že to, čo robí je bezpečné. „Musím to robiť, keď cvičím. Je to dobré pre stred tela počas tehotenstva,“ vysvetlila. Taktiež vysvetlila, že tento cvik je známy ako „Bloom Method“. Používajú ju tehotné ženy tak, že rozťahujú a sťahujú brušné svaly pomocou dýchania cez bránicu. Bábätká v maternici sú pri nádychu tlačené hlbšie do brucha a pri výdychu zas dopredu.