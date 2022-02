Hudobný svet navždy opustila krstná mama funku: Zomrela priekopníčka Betty Davis

Vo veku 77 rokov v stredu zomrela americká černošská speváčka a skladateľka Betty Davisová, všeobecne považovaná za "krstnú matku funku".

Napriek krátkej kariére a komerčnému neúspechu svojich nahrávok výrazne ovplyvnila budúce hviezdy hudobného šoubiznisu, ako sú Prince alebo Madonna. Davisová zomrela 9. februára prirodzenou smrťou vo svojom dome v americkom štáte Pensylvánia, informuje denník The Guardian, citujúc zdroje blízke zosnulej umelkyni.

R.I.P to the legendary Betty Davis 💔 pic.twitter.com/Hu4cekXYBX — 𝙱𝚎𝚌𝚌𝚊. (@MJFINESSELOVER) February 9, 2022

Davisová, známa svojimi explicitne sexuálnymi textami piesní a surovým speváckym prejavom, bola v závere 60. rokov vplyvnou postavou newyorskej hudobnej scény. Takmer celú svoju tvorbu nahrala v rokoch 1964-1975. Vydala štyri štúdiové albumy - Betty Davis (1973), They Say I'm Different (1974), Nasty Gal (1975) a Is It Love or Desire? (vydaný v roku 2009, ale nahraný už v roku 1976).

Po vydaní tretej platne sa až do konca života z prostredia hudobného priemyslu vytratila. Poctu jej vyjadrili viaceré hviezdy vrátane amerického rockera Lennyho Kravitza, ktorý na Twitteri napísal, že "táto dáma bola kultúrnou ikonou dávno predtým, ako sa tento výraz začal používať". "Jej hudobný a módny prejav nemal žiadne hranice a ovplyvnil ľudí ako Miles Davis alebo Jimi Hendrix. To hovorí za všetko. Odpočívaj v raji, kráľovná," napísal Kravitz.

Betty (rodená Mabryová), rodáčka zo štátu Severná Karolína, bola krátky čas druhou manželkou jazzovej trubkárskej hviezdy Milesa Davisa. Všeobecne sa jej pripisuje zásluha za to, že mu pomohla vzbudiť záujem aj na rockovej scéne.