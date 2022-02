Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken gratuluje Slovensku: Obranná dohoda krajine pomôže

"Blahoželáme Slovensku k ratifikácii dohody o obrannej spolupráci. Táto dohoda zlepší obrannú spoluprácu a podporí bezpečnejšie Slovensko," napísal Blinken a dodal, že dokument znamená potvrdenie záväzku USA k spolupráci so spojencami v NATO.

We congratulate Slovakia on its ratification of the Defense Cooperation Agreement. This agreement will improve defense cooperation and support a safer and more secure Slovakia. It confirms our commitment to respect and cooperation through @NATO as #FriendsPartnersAllies