V zajatí omikronu?! Jedno z najväčších miest sveta ruší opatrenia: Žiadne respirátory a covidpasy

V americkom štáte New York vo štvrtok skončí platnosť nariadenia požadujúceho v obchodoch či kanceláriách kontroly očkovania proti covidu-19 alebo nosenie rúšok.

Oznámila to dnes guvernérka Kathy Hochulová. New York sa tak pridal k niekoľkým ďalším štátom s demokratickým vedením, ktoré tento týždeň za zlepšujúcej sa epidemickej situácie ohlásili odklon od nariaďovania rúšok na verejných miestach.

Vlnu oznámení týkajúcich sa uvoľňovania pravidiel odštartoval v pondelok guvernér New Jersey Phil Murphy, keď uviedol, že od druhého marcového týždňa už jeho vláda nebude vyžadovať zakrývanie dýchacích ciest od pracovníkov škôl a žiakov. "Do niekoľkých hodín pristúpili k stiahnutiu niektorých nariadení o rúškach demokratickí guvernéri v Kalifornii, Connecticute, Delaware a Oregone a ďalšie štáty a mestá naznačili, že ich nariadenia by mohli čoskoro skončiť," zhŕňa denník The New York Times.

Dnes, v stredu, sa najskôr pridal štát Massachusetts, kde povinnosť nosiť rúška na školách vyprší s koncom mesiaca, následne potvrdila špekulácie médií guvernérka Hochulová. Vo štvrtok nechá vypršať opatrenie, podľa ktorého musia podniky požadovať od návštevníkov doklad o vakcinácii alebo nosení rúška. Hochulová zároveň zatiaľ ponecháva v platnosti nariadenia týkajúce sa škôl a rúška v New Yorku zostanú povinné aj v zdravotníckych zariadeniach a verejnej doprave, podotýka agentúra Reuters.

Zmeny v opatreniach prichádzajú v momente, keď naprieč Spojenými štátmi ustupuje epidemická vlna spôsobená koronavírusovým variantom omikron, ktorý vyhnala počty nákaz aj hospitalizáciou na rekordné hodnoty. Priemerné prírastky infekcií spadli od polovice januára zo zhruba 800-tisíc na menej ako 250-tisíc a bilancia hospitalizácií s koronavírusom sa tento rok prvýkrát dostáva pod 100-tisíc. Poradca Bieleho domu na boj proti koronavírusu Anthony Fauci v utorkovom rozhovore s denníkom Financial Times povedal, že USA opúšťa "plnohodnotnú pandemickú fázu covidu-19".

Šéfka Strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Rochelle Walenská však dnes uviedla, že "veľká časť krajiny" je stále klasifikovaná ako územie s vysokým prenosom koronavírusu, kde agentúra odporúča zakrývanie dýchacích ciest vo vnútorných priestoroch. Na otázku, či sa obyvatelia majú riadiť stanoviskom CDC alebo požiadavkami guvernérov, odpovedala, že ide o lokálne rozhodnutie.

S ohláseným koncom štátnych nariadení o rúškach na školách zodpovednosť v tejto veci prechádza späť na lokálnych lídrov, všíma si v dnešnom článku agentúra AP, ktorá pripomína, o akú výbušnú tému v USA ide. \"Otázka rúšok na školách bola na mnohých miestach krajiny tak kontroverzné, že zasadnutie školských rád končila prekrikovaním i zatýkaním, riaditelia sa stretávali s demonštráciami u svojich domov a kandidáti na oboch stranách sporu usilovali o posty v školských radách v snahe utvárať opatrenia,\" píše AP .