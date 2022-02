Čísla mŕtvych rastú závratným tempom! Bláznivé počasie na Madagaskare spôsobilo obrovskú katastrofu

Madagaskarský úrad pre zvládanie katastrof ešte v stredu ráno hlásil len 31 obetí, avšak do večera ich počet zvýšil až na 92. Väčšina z nich prišla o život v ťažko zasiahnutej oblasti v okolí mesta Ikongo na juhovýchode tohto ostrovného štátu.

Cyclone #Batsirai brought heavy rains, violent winds, and cut off power in many parts of #Madagascar over the weekend.



This is the second cyclone to hit the island this season - and it's only the beginning.