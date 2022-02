Bežná procedúra sa zmenila na horor! Kvôli výplni pier takmer prišla o polovicu tváre

Zdravotná sestra tvrdí, že takmer prišla o polovicu tváre po tom, keď jej pera začala odumierať po náhodnom vstreknutí výplne do cievy.

Ako píše New York Post, 26-ročná Paige Bellingerová teraz zdieľala šokujúce zábery v snahe varovať ostatných pred rizikom komplikácií s výplňou pier po tom, keď bola nútená minúť ďalších 6-tisíc dolárov (5 249 eur) na procedúry. Zdravotnej sestre vpichla pol mililitra výplne do pier prvýkrát vlani 6. augusta kozmetička, ktorú predtým navštívila z dôvodu predlžovania mihalníc. Tvrdí, že ihla narazila na odpor na pravej hornej strane pery a ihneď po dotyku sa táto oblasť zdala biela. Nezvyčajné sfarbenie má byť jasným znakom vaskulárnej oklúzie - keď krv už nemôže prechádzať krvnou cievou.

Napriek vyjadreniu obáv a odoslaniu viacerých fotografií jej extrémne pomliaždených, opuchnutých a boľavých pier v priebehu niekoľkých nasledujúcich dní, praktikantka povedala Paige, že jej pery vyzerajú úplne normálne. Po viacerých návštevách nemocnice však tvrdí, že lekár nakoniec päť dní po jej návšteve potvrdil, že výplň bola vpichnutá do žily. V snahe obnoviť prietok krvi a zachrániť si pery a tvár Paige hovorí, že musela podstúpiť liečbu v pretlakovej komore.

Paige z Jonesboro v Arkansase povedala: „Moja horná pera je trochu v nepomere k spodnej časti a mám taký naozaj veľký tvar „m“, ktorý sa mi nepáči. Takže som to chcela upraviť.“ Ďalej opísala, ako sa kozmetička stretla s odporom, pri vpichovaní výplne do pier: „Keď začala vstrekovať výplň, stretla sa s veľkým odporom a moje oči začali slziť, pretože to dosť bolelo.“ Kozmetička sa mala len ospravedlniť a pokračovať v úkone.

Hneď po úkone okamžite začala trpieť intenzívnou bolesťou a jej pera opuchla. Zároveň si všimla, že pravá strana hornej pery je znepokojivo bledá. Paige prezradila, že mohla sotva rozprávať a taktiež sa nemohla ani usmievať. „Niekoľkokrát som jej o tom písala a ona bola taká, že ‚to je normálne, len si ich treba masírovať‘,“ tvrdí.

Ukázalo sa, že kozmetička opakovane negovala Paigine obavy a povedala jej, aby si na boľavú oblasť dala ľad a masírovala to, aby sa opuch zmenšil. Aj napriek tomu, že ju kozmetička upokojovala, Paige sa rozhodla ísť na pohotovosť. Lekár jej pichol steroidovú injekciu v nádeji, že zníži opuch a obnoví prietok krvi. To sa malo odohrať dva dni od procedúry.

Nasledujúci deň, keď jej symptómy pretrvávali, dostala ďalšiu injekciu a predpísali jej antibiotiká a antibiotický krém. Keď sa jej stav opäť zhoršil, hovorí, že lekár nakoniec potvrdil, že utrpela vaskulárnu oklúziu a poslal ju na pohotovostnú liečbu nasledujúci deň, 12. augusta.

"O niekoľko dní som navštívila lekára na pohotovosti, pretože som videla rozdiel v naplnení kapilár - moja ľavá strana reagovala okamžite, tá pravá s osemsekundovým oneskorením," vysvetlila Paige. „Povedal, že mi vpichla injekciu do krvnej cievy a uzatvorila mi peru – to, čo som považovala za modrinu, bolo miesto, kde sa z tej poranenej cievy hromadila krv. Povedal, že ak vôbec chcem svoju peru, budem sa musieť dostať do hyperbarickej komory, aby sa obnovil prietok krvi,“ opisuje hrozivý zážitok.

Paige potom absolvovala celkovo desať hodín v hyperbarickej komore, rozdelených do piatich sedení, s použitím kyslíka pri vyššom atmosférickom tlaku, aby sa zistilo, či je možné obnoviť zásobovanie krvou okolo výplne. Nanešťastie to tak nebolo a

Paige povedala: „Vošla som do hyperbarickej komory a keď som vyšla von, povedali mi, že musím ísť a okamžite si nechať rozpustiť výplň, pretože tlak mi výplň uvoľnil. Prerušilo to prívod krvi do nosa a brady, takže mi hrozilo, že prídem o polovicu tváre - mohli ste vidieť belosť okolo mojich úst.“ Podľa vlastných slov spanikárila, keďže nechcela prísť o polovicu tváre. „Išiel som si to dať okamžite rozpustiť, čo bola pravdepodobne tá najbolestivejšia vec, akú som v živote urobila,“ povedala. Našťastie po rozpustení výplne sa prietok krvi obnovil a ďalšie ošetrenia v hyperbarickej komore pomohli.