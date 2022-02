Maďarský minister Szijjártó si myslí svoje: Čo je podľa neho za neuznaním ruskej a čínskej vakcíny?

Neuznanie ruskej a čínskej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 vo svetovom meradle má výhradne politické príčiny, cituje spravodajca TASR vyhlásenie maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa zverejneného v stredu na Facebooku.

Očkovacie látky z uvedených krajín podľa neho spĺňajú požiadavky na účinnosť i bezpečnosť.

Szijjártó to povedal pred odletom do Lyonu na schôdzku šéfov diplomacií a rezortov zdravotníctva členských krajín Európskej únie zvolanú Francúzskom, ktoré aktuálne predsedá Rade EÚ. Cieľom schôdzky je prerokovať globálny boj proti koronavírusovej pandémii so zreteľom na pomoc rozvojovým krajinám.

Maďarský minister zahraničných vecí podotkol, že varianty vírusu dokážu vznikať dovtedy, kým je vo viacerých krajinách sveta nízka miera zaočkovanosti. Szijjártó súhlasil s vyhlásením šéfa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, podľa ktorého výroba vakcíny je len otázkou kapacít.

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán 1. februára rokoval v Moskve s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, s ktorým hovoril aj o spolupráci v oblasti zdravotníctva. "Vlani sme dodali Maďarsku dva milióny dávok vakcín proti covidu a plánujeme výrobu Sputnika V v Maďarsku," uviedol ruský prezident s tým, že Rusko už pracuje na transfere potrebnej technológie.