LOVESTREAM FESTIVAL ohlasuje ďalšie hviezdy: LOST FREQUENCIES a ZOE WEES!

Po ohlásených megahviezdach RED HOT CHILI PEPPERS a DUA LIPA pribúdajú do zostavy nového LOVESTREAM FESTIVALU ďalšie skvelé mená.

Letná sobota 11. júna na štadióne v Bratislave bude patriť najhranejším interpretom súčasnosti a ich show doslova nabitej skvelou hudbou. Fanúšikovia sa môžu už teraz tešiť na jedinečnú zostavu večera: DUA LIPA, LOST FREQUENCIES a ZOE WEES.

Pod značkou LOST FREQUENCIES sa ukrýva 28-ročný belgický DJ a producent Felix De Laet známy svojimi deephousovými megahitmi. V roku 2014 to začala skladba Are You With Me, ktorá obsadila 1.miesto v 18-tich krajinách sveta a vďaka ktorej sa stal Felix prvým belgickým umelcom, ktorý dosiahol číslo 1 vo Veľkej Británii. Nasledovala o rok neskôr hitovka Reality a dnes je jeho aktuálny singel Where Are You Now jednou z najhranejších skladieb súčasnosti. Po najvýznamnejších svetových festivaloch ako Coachella, Tomorrowland, či Lollapalooza v roku 2022 zavíta aj na nový slovenský LOVESTREAM FESTIVAL a sľubuje, že to bude poriadne energická show plná prekvapení!

Sobotňajší program festivalu doplní hviezda hudobných platforiem, 19-ročná nemecká speváčka a skladateľka ZOE WEES. Už v detstve jej bola diagnostikovaná určitá forma epilepsie, a tá bola paradoxne príčinou jej hudobnej kariéry, pretože z choroby sa rozhodla Zoe jednoducho „vyspievať“! Prespievala rôzne svetové hity, prešla si niekoľkými speváckymi súťažami, aby sa dostavil úspech, ktorý jej pomáha...

„Začala som písať piesne, keď som mala osem, pretože to bol najlepší spôsob, ako všetkým ukázať, ako sa cítim. Milujem temné piesne, milujem hlboké piesne - moje piesne boli vždy o démonoch alebo hlasoch v tvojej hlave. Hudba bola mojím denníkom – a stále ním je.“ Jej surový, silný debutový singel z minulého roka „Control“ konfrontuje emocionálne jazvy, ktoré zanechala jej choroba. Intímna, liečivá balada sa stala okamžite jednou z najpopulárnejších a najstreamovanejších na svete s počtom viac ako 400 miliónov streamov! A samotná Zoe s jej vlastným nezameniteľným humorom o nej hovorí: „Je to moja najlepšia prvá skladba, akú som mohla kedy vydať...“

Podobne má nakročené aj jej druhý singel o ženskej spolupatričnosti a solidarite pod názvom Girls Like Us, ktorý už dnes ráta viac ako 50 miliónov streamov a čísla každým mesiacom rastú...

Každé jej vystúpenie je pre ňu doslovným prepojením s jej fanúšikmi, ktorých si získala svojou otvorenosťou a úprimnosťou, ktoré sú základom všetkého, čo robí. „Na pódiu zo seba vydávam všetko, som to 100% ja, vždy a rada vyjadrujem svoje emócie hlasom...“ dodáva zatiaľ najmladšia účinkujúca na LOVESTREAM FESTIVALE, na ktorý sa môžete tešiť 10., 11. a 12.júna tohto roka. Predaj vstupeniek exkluzívne na www.Predpredaj.sk.

LOVESTREAM FESTIVAL Vám prináša SILVI Production v spolupráci s Marcelom Avramom a Concerts East.