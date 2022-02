Bez udržiavaných koľají a bezpečne riadenej železničnej cesty vlak do cieľa nedorazí

Aktuálna situácia v železničnej doprave je spojená nielen s nedostatkom rušňovodičov, ale aj s nedostatkom ďalších dôležitých železničiarskych profesií u manažéra infraštruktúry.

S veľkým nedostatkom prevádzkových zamestnancov sa v posledných mesiacoch musia vyrovnávať aj Železnice Slovenskej republiky, kde aktuálne na západnom Slovensku chýba v dôležitých železničiarskych profesiách viac ako 230 zamestnancov. Ide najmä o úsek riadenia dopravy so 135 voľnými miestami, 60 miest je voľných pre záujemcov s elektrotechnickým vzdelaním a úsek železničných tratí a stavieb by rád prijal 40 nových zamestnancov. Najväčší problém pretrváva už dlhodobejšie v regiónoch Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja.

Otvoriť galériu Zdroj: Železnice Slovenskej republiky

Nedostatok rušňovodičov osobných vlakov a odriekanie vlakov sú vážnou spoločenskou a mediálnou témou súčasnosti. Pozornosť je však treba upriamiť aj na rovnako závažný problém s obsadením prevádzkových pozícií ŽSR. Ide o pozície, ktoré sú podmienkou pre bezpečnú a plynulú železničnú prevádzku, ako je riadenie dopravnej cesty, koordinácia opráv a údržby technických zariadení, rekonštrukcia železničných tratí a samozrejme aj odstraňovanie mimoriadností spôsobenými nepriaznivým počasím, či dopravnou nehodou.

V regiónoch západného Slovenska je zo strany zamestnávateľa dlhodobá snaha o posilnenie záujmu o vybrané železničiarske profesie aj z dôvodu, že v súčasnosti odchádza zvýšený počet zamestnancov do predčasného alebo starobného dôchodku a tento trend bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Sú to najmä profesie výpravca, dozorca výhybiek, signalista, posunovač, návestný majster, traťový robotník, rušňovodič traťových strojov a elektromontér pevných trakčných a silnoprúdových zariadení.

Otvoriť galériu Zdroj: Železnice Slovenskej republiky

ŽSR ako zamestnávateľ so 175-ročnou tradíciou ponúka prácu v stabilnej firme. Prevádzkoví zamestnanci majú možnosť využívať špecifické benefity. V spomínaných regiónoch západného Slovenska je možné získať príspevok na ubytovanie v sume do 250 EUR mesačného nájomného alebo príspevok na bývanie v sume do 350 EUR mesačnej splátky hypotekárneho úveru. Netreba sa obávať ani požiadaviek na odbornosť, pretože získanie odbornej spôsobilosti zabezpečuje bezplatne zamestnávateľ vo vlastnom vzdelávacom zariadení a zabezpečené je tiež overovanie zdravotnej spôsobilosti. ŽSR poskytujú rekondičné pobyty, rôzne formy príspevkov na rekreáciu, životné poistenie či sociálne výpomoci. Dlhodobo ponúkajú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. Turnusová práca prináša osobitné rozdelenie pracovného času s primeraným časom na regeneráciu, ale aj mzdové zvýhodnenia za sviatky, soboty, nedele a nočné služby.

Otvoriť galériu Zdroj: Železnice Slovenskej republiky

Všetky informácie k obsadzovaným pracovným miestam, videá, popisy pracovných pozícií a kontaktné údaje na zamestnancov náboru získate na stránke ŽSR - www.zsr.sk/kariera/volne-pracovne-pozicie/zoznam-volnych-pracovnych-pozicii.