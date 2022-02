Omrzeli vás dioptrické okuliare? Poradíme vám trvalé riešenie

Naťahujete pred seba ruky pri čítaní knihy alebo textových správ v mobile? Žmúrite oči pri šoférovaní či sledovaní televízie? Tí z vás, ktorí nosíte okuliare, tieto nekomfortné situácie isto dobre poznáte.

Spoznajte riešenie, ktoré vám zabezpečí pohodlný život bez okuliarov či kontaktných šošoviek. Ak vám záleží na trvalom riešení, laserová operácia očí je dobrou voľbou.

LASEROVÉ OPERÁCIE OČÍ

Efektívnym riešením sú laserové operácie očí, ktoré vedia vyriešiť váš problém so zlým videním dokonca už na všetky vzdialenosti – do blízka (napr. na čítanie), na strednú vzdialenosť (napr. pozeranie na monitor počítača), ale aj do diaľky. Laserová operácia dokáže, okrem krátkozrakosti či ďalekozrakosti, vyriešiť aj ďalšie očné ochorenia, ako je napríklad šedý zákal či astigmatizmus. V prípade, ak sa rozhodnete operáciu podstúpiť, v očnej klinike iClinic vám pred samotnou operáciou poskytnú bezplatnú konzultáciu, v rámci ktorej vám lekár odporučí tú správnu operačnú metódu.

MODERNÉ A BEZPEČNÉ LASERY

Oftalmológia v súčasnosti patrí medzi najviac rozvíjajúce sa medicínske odbory. Za posledné desaťročia sa technológie vyvíjali míľovými krokmi, vďaka čomu sú laserové zákroky očí dokonalo presné a pre zrak pacienta šetrné a bezpečné. V očnej klinike iClinic majú k dispozícii najmodernejšiu špičkovú technológiu nemeckej, švajčiarskej a americkej kvality od spoločností CARL ZEISS, ZIEMER a ALCON. Tieto spoločnosti sú svetovou jednotkou medicínskej techniky v oblasti oftalmológie. iClinic svoje technologické zariadenia pravidelne obnovuje, aby svojim pacientom poskytovala to najlepšie, čo súčasný trh ponúka.

ODLOŽTE NAVŽDY OKULIARE NA ČÍTANIE

Metódou Prelex sa odstraňuje presbyopia, čiže očná choroba, ktorú spôsobuje starnutie oka, v dôsledku čoho vidí človek horšie nablízko a potrebuje okuliare na čítanie. Je založená na výmene vlastnej šošovky (so stratou schopnosti zaostrovať na blízko) za novú – umelú. Pacientovi sa voperuje šošovka (multifokálna), ktorá zabezpečuje dobré videnie nielen na krátku, ale aj dlhšiu vzdialenosť alebo trifokálna šošovka, ktorá sa postará o dobré videnie na krátke, stredné, ale aj dlhé vzdialenosti (operačná metóda FEMTO Z-PRELEX). Ideálna je najmä pre tých pacientov, ktorí sa obávajú ostrých operačných nástrojov. Tie pri operačnom zákroku nahrádza femtosekundový laser FEMTO LDV Z8 od švajčiarskej firmy Ziemer.

RIEŠENIE KRÁTKOZRAKOSTI A ASTIGMATIZMU

Problém s krátkozrakosťou či astigmatizmom sa dá vyriešiť napríklad operačnou metódou ReLEx SMILE 3D. Pri tomto type zákroku sa v očnej klinike iClinic využíva najmodernejší femtosekundový laser VISUMAX 500 od nemeckej spoločnosti Carl Zeiss. Dokáže odstrániť vysokú krátkozrakosť až do -10 dioptrií a astigmatizmus do 5 cylindrov. Kvalita tohto laseru spočíva v rýchlosti zákroku a bezbolestnom výsledku po operácii. Revolučnou certifikovanou metódou liečby krátkozrakosti a astigmatizmu je metóda CLEAR, na ktorej vývoji sa spolu so švajčiarskou spoločnosťou Ziemer spolupodieľal aj zakladateľ a hlavný očný lekár iClinic, MUDr. Ivo Ďurkovič, MPH.

KOREKCIA KRÁTKOZRAKOSTI, ĎALEKOZRAKOSTI A ASTIGMATIZMU

Operačnou metódou Z-LASIK PREMIUM vedia v očnej klinike iClinic skorigovať krátkozrakosť, ďalekozrakosti a astigmatizmu. Pri tejto metóde pracujú s najmodernejšou verziou femtosekundového lasera FEMTO LDV Crystal line od výrobcu Ziemer Group zo Švajčiarska, ktorý predstavuje jeho novú generáciu. Je výrazne rýchlejší a jemnejší ako ostatné existujúce systémy. Tento typ laseru sa postará o pacientovu rýchlu rekonvalescenciu a bezbolestné pooperačné obdobie.

ICLINIC – NAJVÄČŠIA SÚKROMNÁ OČNÁ KLINIKA V SR

Očná klinika iClinic je špičkovou klinikou, ktorá má svoje pobočky nie len na Slovensku, ale aj v Rakúsku. Svoju históriu začala písať už v roku 2007, keď ešte pôsobila pod iným názovom. Aktuálne v nej pracuje 29 kvalifikovaných lekárov s dlhoročnou praxou, ktorí ročne zoperujú vyše 23 000 pacientov. Svoje služby poskytuje už vo svojich 5 pobočkách na Slovensku a 2 v Rakúsku. iClinic je pre svojich pacientov k dispozícii v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Skalici a Šamoríne, pričom v pobočke v Banskej Bystrici je, okrem iného, zriadené aj špičkové pracovisko špecializované na liečbu glaukómu. Toto všetko robí z iClinic najväčšiu a najkomplexnejšiu súkromnú očnú kliniku v SR.

ZDRAŽOVANIE? V ICLINIC NIE. TERAZ VYBRANÉ OPERÁCIE IBA ZA POLOVICU!

S novým rokom prichádza na Slovensko zdražovanie. Na operáciu očí vám však ostane aj vďaka očnej klinike iClinic, kde ceny nezvyšujú. Práve naopak. V rámci časovo limitovanej akcie teraz ponúkajú vybrané operačné metódy iba za polovičné ceny. Tie vám pomôžu vyriešiť krátkozrakosť, astigmatizmus a ďalekozrakosť, ale aj zbaviť sa okuliarov do diaľky, do blízka a na strednú vzdialenosť a súčasné odstrániť riziko vzniku šedého zákalu.

Operáciu môžete sebe či svojim blízkym zakúpiť aj formou darčekového poukazu. Podrobnosti na uplatnenie zľavy či k darčekovým poukazom nájdete na iclinic.sk.