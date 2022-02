Pozitívna predpoveď WHO: Po vlne omikronu by v Európe mohlo nasledovať takéto obdobie!

V Európe by sa mohlo dva roky od vypuknutia pandémie nového koronavírusu začať "dlhé obdobie pokoja", a to vďaka vysokej miere zaočkovanosti, miernejšiemu priebehu covidu, ktorý spôsobuje variant omikron, a tiež vzhľadom na blížiaci sa koniec zimy.

Vo štvrtok to tlačovom brífingu povedal regionálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu Hans Kluge. TASR túto informáciu prevzala od agentúry AFP.

"Na súčasné obdobie zvýšenej ochrany by sa malo nazerať ako na prímerie, ktoré by nám mohlo priniesť trvalý mier... Prináša nám to príležitosť na dlhé obdobie pokoja," dodal.

Európa bude podľa Klugeho po skončení zimy v lepšej pozícii aj v prípade, ak bude potrebné odraziť prípadný návrat vírusu, aj keby sa objavil nejaký nový, ešte nákazlivejší variant, než je omikron.

"Verím, že je možné na nové varianty - ktoré sa nevyhnutne objavia - reagovať bez opätovného zavádzania takých znepokojivých opatrení, aké sme potrebovali predtým (v predchádzajúcich fázach pandémie)," uviedol.

Zároveň ale varoval, že takýto optimistický scenár bude platiť len vtedy, ak jednotlivé krajiny budú pokračovať v očkovaní obyvateľstva proti covidu a posilnia svoje kapacity na detegovanie nových variantov. Kluge tiež apeloval na predstaviteľov zdravotníckych úradov, aby chránili rizikové skupiny ľudí a podporovali individuálnu zodpovednosť ľudí v boji proti covidu.

Zdôraznil tiež, že k vakcínam musia mať prístup všetci obyvatelia Európy i v iných častiach sveta. Vedci opakovane varujú, že ak nebude zaočkovaná väčšina svetovej populácie, akékoľvek príležitosti na šírenie covidu znamenajú, že môže zmutovať na smrteľnejšie a nákazlivejšie varianty, približuje agentúra AP.

Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v utorok varoval, že svet ako celok je ešte ďaleko od prekonania pandémie COVID-19. Je podľa neho ešte priskoro na to, aby akákoľvek krajina mohla vyhlásiť víťazstvo nad covidom alebo sa vzdala úsilia zastaviť šírenie nákazy.

Minulý týždeň bolo v európskom regióne WHO, ktorý zahŕňa 53 krajín a teritórií vrátane niekoľkých štátov v strednej Ázie, zaznamenaných približne 12 miliónov nových prípadov nákazy, čo je najvyšší počet od začiatku pandémie.