Výrobky tejto chránenej dielne si objednávajú tisícky ľudí: Prečítajte si krásny príbeh z Liptova

Darčeky milujeme všetci. Radi ich prijímame aj rozdávame. Hodnota daru však stúpa, keď sa v ňom skrýva príbeh a je osobný.

Prečítajte si o firme z Liptovského Mikuláša, vďaka ktorej dáva majiteľ Michal Baník zamestnanie zdravotne postihnutým ľuďom a ich práca robí radosť stovkám zákazníkov po celom Slovensku.

Aj keď v oblasti zamestnávania ľudí s rôznym zdravotným postihnutím panuje na Slovensku veľa predsudkov, Michal tvrdí, že sú to často tí najsvedomitejší zamestnanci. „Mottom našej spoločnosti je, že dávame prácu ľuďom so zdravotným postihnutím, pretože zdravotné postihnutie neznamená neschopnosť pracovať,“ vysvetľuje. Niektorí z nich s Michalom pracujú už viac ako 15-20 rokov, a ako sám priznáva, ich vzťahy sú už dávno viac ako len pracovné.

Presvedčili ho svojou šikovnosťou

Na začiatku podnikateľ z Liptova netušil, že raz bude viesť chránenú dielňu. Stalo sa však niečo, čo ho nakoplo. „Najprv som sa rozhodol začať s výrobou produktov pre vlastnú sieť maloobchodných predajní, ktorú som v tom čase prevádzkoval, a hľadal som zamestnancov,“ rozpráva.

Na inzerát sa prihlásili veľmi šikovné dámy, ktoré mali pre svoju čiastočnú invaliditu problém zamestnať sa. Michal Baník vtedy pochopil, že by mal dať šancu práve týmto ľuďom. „V prvom rade boli naozaj veľmi šikovné. Práve preto som nevidel prekážku a napadlo mi založiť chránenú dielňu. Toto rozhodnutie zmenilo celé moje podnikateľské zameranie a dnes som veľmi rád, že sa tak stalo.“

Ľudia mu neverili, ale dokázal to

Keď prišla pandémia a zákazníci nemohli osobne do predajní, dostal nápad založiť internetový obchod s darčekovými predmetmi s vlastnou potlačou podľa priania zákazníka. Pre Michala išlo aj o osobnú výzvu, chcel sa totiž opäť presadiť na novom fronte.

„Viacero známych malo dojem, že ak nemáte 20 rokov a nepoužívate šialené anglické skratky ako CTR, ROAS či XMLfeed, tak s online podnikaním nemáte šancu,“ spomína.

Rozhodol sa teda, že všetkých presvedčí o opaku. Hoci v technických veciach nebol úplne doma, ako obchodník mal bohaté skúsenosti, ktoré dokázal perfektne využiť. „Hovoril som si, že máme dobrý produkt a jediné, čo potrebujeme, je vymyslieť spôsob, ako ho dostať k zákazníkom,“ dodáva.

Rozhodnutie, ktoré prinieslo úspech

Pre nedostatok času si zvolil „krabicové riešenie“ e-shopu. Prvá voľba nebola celkom komfortná, ale na druhý pokus už zaklopal na tie správne dvere. Domovom pre internetový obchod FOTOposta.sk sa stala platforma Shoptet. Funguje na nej už asi 29-tisíc e-shopov, je lacná, rýchla a automatizovaná, takže nemusel zháňať grafikov ani programátorov.

„Shoptet som si najprv chcel len vyskúšať na 30 dní, no nakoniec som pri ňom ostal natrvalo. Všetky technické nastavenia boli jednoduché a jasné, a keď som niečo nevedel, k dispozícii bol manuál. Pravda je, že za niektoré otázky na technickú podporu sa dnes trošku hanbím, ale aspoň mali v Shoptete zábavu a aj na úplné banality mi vždy jasne odpovedali,“ hovorí spokojný Michal s úsmevom.

Pribudli tisíce objednávok, pomohol Shoptet aj sociálne siete

Veď po prechode na Shoptet za rok získali viac ako 10-tisíc objednávok a kopu verných, neustále sa vracajúcich klientov. Aj preto sa rozhodol, že na tejto platforme rozbehne aj ďalšie projekty.

K popularite FOTOpošty prispela i skvelá prezentácia na sociálnych sieťach. Vo firme pristupujú k tvorbe úspešných kampaní a vizuálov s nadšením vďaka jednoduchému triku. Návrhy kampaní pripravuje viacero kolegov naraz a z nich sa vyberie ten najlepší. „Mali by ste vidieť tú radosť, keď práve tá vaša reklama vyšla z boja víťazne!“ hovorí s úsmevom.

Kľúčom sú radosť, zábava, ale aj rýchlosť

Robiť ľuďom radosť, práve to si Michal Baník berie za svoje poslanie vo vzťahu k zamestnancom, no hlavne k zákazníkom. „Nechcem, aby to znelo ako klišé, ale keď vidím, že robíme hrnček pre otca, ktorému sa narodila dcéra, alebo vankúš pre maminku k narodeninám, je to dobrý pocit.“ Keď navyše ľudia napíšu pozitívnu recenziu a objednajú si znova, radosť je na oboch stranách.

K spokojnosti však prispieva aj rýchlosť doručenia, ktorú Michal zaviedol na základe vlastnej netrpezlivosti. „Keď si v nedeľu večer objednám hrnček s fotkou počas reklamy vo filme, ktorý práve pozerám, tak ho chcem mať v utorok po príchode z práce doma. To sa u nás dá a mnohí zákazníci to oceňujú,“ prezradil liptovský podnikateľ, ktorý by rád expandoval aj do zahraničia.

