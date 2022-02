Najvyšší súd sa bude opäť zaoberať kauzou Slanské lesy: Poznáme termín zasadnutia

Najvyšší súd SR (NS SR) sa bude opätovne zaoberať skupinou obžalovaných okolo Milana I. v kauze známej ako Slanské lesy na verejnom zasadnutí 17. marca. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Termín zasadnutia v tejto veci bol pritom pôvodne vytýčený na 25. novembra 2021, súd ho však z procesných dôvodov zrušil. Rovnako bolo zrušené aj verejné zasadnutie nariadené na 27. januára tohto roku.

Krajský súd v Banskej Bystrici v tomto prípade naposledy v októbri 2020 uznal Milana I., Pavla P. a Ferdinanda O. za vinných z trestného činu podvodu v súbehu s trestným činom falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate a úradnej uzávery v spolupáchateľstve.

V tejto súvislosti im uložil zhodne úhrnný trest odňatia slobody vo výmere jedného roka podmienečne, s odkladom výkonu trestu na skúšobnú dobu v trvaní 18 mesiacov. Išlo pritom už o tretí verdikt krajského súdu v tejto veci. Proti rozhodnutiu podal obhajca jedného z obžalovaných odvolanie na mieste a prokurátor si ponechal lehotu na jeho posúdenie.

Senát Krajského súdu v Banskej Bystrici v kauze Slanské lesy v apríli 2019 uznal za vinných z trestných činov podvodu a falšovania verejných listín v spolupáchateľstve iba dvoch z trojice obžalovaných. Podnikateľovi Milanovi I. z Trebišova uložil trest dva roky odňatia slobody s podmienečným odkladom na dva roky, bývalý riaditeľ Správy katastra v Trebišove Pavol P. dostal jeden rok s odkladom na jeden rok.

Notára Ferdinanda O. z Veľkých Kapušian spod obžaloby súd oslobodil. Prokurátorka, ktorá požadovala uznanie viny u všetkých obžalovaných, sa proti verdiktu odvolala hneď po vyhlásení rozsudku. Následne najvyšší súd v novembri 2019 vec vrátil späť na krajský súd. Prvý verdikt pritom v tejto kauze padol už vo februári 2015. Po odvolaniach prokurátorky a obžalovaných však najvyšší súd takisto vrátil vec na doplnenie dokazovania.

Kauza sa týka lesných a iných pozemkov v hodnote viac ako 41 miliónov eur. Prípad sa začal ešte v roku 1997, keď sa podnikateľ Milan I. usiloval dostať na Slovensko vnuka grófa Ladislava Károlyiho z Maďarska. Ten nakoniec aj v roku 1998 prišiel a u notára do zápisnice uviedol, že jeho dedo daroval dnes už nebohej údajnej nemanželskej dcére Márii Dušičkovej približne 6 500 hektárov lesných a iných pozemkov.

Pri spisovaní zápisnice však nebol riadny tlmočník a Károlyimu povedali, že ide iba o maličkú nehnuteľnosť s malým domčekom. Gróf to podpísal a na základe toho sa vypracovávali ďalšie zápisnice o majetku vydržaním a ich vklad do katastra. Neskôr nasledoval Dušičkovej nepeňažný vklad do spoločnosti Slánske lesy s.r.o., kde bol spoločníkom a konateľom manžel jej vnučky, podnikateľ Milan I. Vnuk Károlyiho po prepuknutí kauzy svoje vyjadrenie zmenil a zásadne poprel, že sporné pozemky daroval jeho starý otec svojej údajnej nemanželskej dcére.

Mária Dušičková sa stala majiteľkou pôdy v roku 1998 na základe notárskeho osvedčenia, ktoré jej ako 85-ročnej vydal obžalovaný notár Ferdinand O. aj s použitím ďalších osvedčení obsahujúcich nepravdivé skutočnosti o vlastníckom práve. Podľa súdu Dušičková vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav v skutočnosti zápisnice a ďalšie dokumenty nepodpisovala a robila to za ňu iná osoba. Obžalovaný exriaditeľ katastra v tejto veci podnikateľovi Milanovi I. pomáhal.