Doteraz mu vyčítali nečinnosť: Nemecký kancelár čoskoro navštívi Moskvu

Nemecký kancelár Olaf Scholz už "čoskoro" odcestuje do Moskvy na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Politik to uviedol v stredu večer vo vysielaní verejnoprávnej televízie ZDF.

Informovala o tom agentúra DPA. "Je to naplánované a čoskoro sa to uskutoční," povedal o ceste do Ruska Scholz. Presný dátum však neoznámil. DPA pripomína, že kritici Scholzovi vyčítajú, že v otázke ukrajinskej krízy doteraz "konal príliš opatrne". Scholz v rozhovore pre ZDF odmietol tvrdenia, že Nemecko je v tejto záležitosti "nespoľahlivým partnerom" Západu.

"Naši spojenci presne vedia, čo v nás majú. Nemecko je krajinou, ktorá Ukrajine poskytla najväčšiu pomoc," povedal bez ďalších podrobností Scholz a dodal, že situácia je "veľmi vážna". Podľa neho "nemožno prehliadnuť skutočnosť", že na ukrajinských hraniciach sa rozmiestnilo veľké množstvo ruských vojakov a jednotiek.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v uplynulých dňoch dvakrát telefonoval s Putinom. So šéfom Kremľa hovorili aj taliansky premiér Mario Draghi a britský premiér Boris Johnson. Moderátor ZDF sa Scholza preto spýtal, kedy naposledy on telefonoval s Putinom. Priamej odpovedi sa však kancelár vyhol.

"Samozrejme, že som hovoril aj s ruským prezidentom," povedal bez ďalších podrobností. Podľa oficiálnych informácií spolkovej vlády sa od nástupu kancelára do funkcie uskutočnil iba jeden oficiálny telefonát medzi Berlínom a Moskvou, konkrétne 21. decembra, pripomenula DPA.