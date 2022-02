Za vznik Covirinu môže chorá manželka. Unikátna slovenská kapsula na podporu imunity

Traja Slováci spojili svoje sily, využili najnovšie poznatky vedy a do jednej kapsuly vložili komplexný koktail na imunitu. Jedna kapsula plná vitamínov, minerálov a rastlinných extraktov pomáha organizmu posilňovať imunitu a efektívnejšie bojovať s ochoreniami, vrátane vírusov.

Na posilnenie imunitného systému zvykneme užívať základnú kombináciu vitamínov C, D, a zinku. Dnes už vieme, že naše telo potrebuje na podporu imunity toho viac. Trojica Slovákov nadšencov, ktorí roky pracovali vo farmaceutickom priemysle, vyvinuli unikátne zloženie prípravku. Do jednej kapsuly vložili 16 aktívnych zložiek vitamínov, minerálov a rastlinných zložiek. A ako tvrdia, Covirin je určený pre všetkých, ktorým záleží na podpore vlastnej imunity.

Za vznik Covirinu môže chorá manželka

„Myšlienka vyvinúť jeden komplexný prípravok, ktorý by v sebe spájal zložky priaznivo pôsobiace na imunitu, prišla v okamihu, keď moja manželka mala pozitívny test na COVID-19, pričom priebeh ochorenia bol stredne ťažký. Dávkoval som jej podľa aktuálne dostupných informácií a aj vlastných vedomostí kombináciu rôznych vitamínov, minerálov a rastlinných extraktov tak, aby mal imunitný systém k dispozícii všetko potrebné na zvládnutie ochorenia,“ hovorí MVDr. Tibor Lukáč, One Pharma, s.r.o. a dodáva: „Následne sme s kolegami dali hlavy dokopy, preštudovali najnovšie svetové vedecké publikácie a odporúčania a pustili sme sa do kombinovania aktívnych látok, ktoré vzájomným prepojením vytvoria naozaj komplexnú pomoc pre organizmus.“

Pre chorých i zdravých

Covirin, hoci nie je liek, ale výživový doplnok, môže prispieť k rýchlejšiemu zvládnutiu ochorenia. Je určený predovšetkým pre tých, ktorí majú zdravotné problémy po prekonaní korony a potrebujú posilniť svoju imunitu. Prípravok je možné použiť aj v rámci aktívneho posilňovania na vytvorenie obranyschopnosti organizmu pred ochorením.

Jednotlivé zložky prípravku prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného systému, k zachovaniu zdravých slizníc, správnej látkovej premene homocysteínu, ochrane buniek pred oxidačným stresom a k zníženiu vyčerpania a únavy.

Spojenie toho najlepšieho z prírody

Do Covirinu sa premietla tá najlepšia prírodná lekáreň, skúsenosti niekoľkých generácií a modernej vedy. „Ak by sme sa pozreli na náš prípravok očami laika, môžeme povedať, že sa v obvyklej odporúčanej dávke (2 kapsuly denne) nachádza toľko quercetínu ako v 1 kg očistenej červenej cibule, alebo toľko katechínov ako v 4 – 5 šálkach zeleného čaju“ popisuje Covirin Ing. Michal Badík, MPH z One Pharma s.r.o. a pokračuje: „Jednotlivé zložky sú vybrané tak, aby vzájomne spolupracovali. Okrem vitamínov a minerálov je v kapsule Covorinu zastúpené veľké množstvo látok z rastlinných extraktov, ktorých účinky poznali už naši predkovia a v súčasnosti sa opäť dostávajú do popredia. Quercetín, kurkumín (aktívna zložka koreňa kurkumy), glycyrrhizín (zo sladkého drievka), piperín (z čierneho korenia), katechíny, vrátane EGCG (zo zeleného čaju). Covirin je prípravok tvorený jedinečnými zložkami a môžu ho užívať aj ľudia s rôznymi intoleranciami, pretože je bez laktózy, bez lepku a bez pridaných konzervačných látok, aditív alebo farbív.“

Covirin so 16 aktívnymi zložkami, ktoré spolupracujú a vzájomne sa dopĺňajú môže prispieť ku komplexnej podpore imunity v súvislosti s aktuálnou pandémiou COVID-19, ale aj s inými vírusovými ochoreniami.

