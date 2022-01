Britská šéfka diplomacie má pozitívny test na koronavírus: Počas dňa bez rúška vystupovala v parlamente

Šéfka diplomacie pritom v priebehu dňa vystúpila s vyhlásením o plánovaných sankciách voči Rusku na pôde parlamentu v Londýne, kde bolo vidieť mnohých poslancov vrátane nej samotnej bez ochranných rúšok. Trussová v Dolnej snemovni tiež sedela v blízkosti premiéra Borisa Johnsona a iných členov vlády.

Informovali o tom agentúra Reuters a stanica Sky News. "Dnes večer som mala pozitívny test na covid," napísala Trussová v príspevku na Twitteri. "Našťastie, dostala som už tri dávky (vakcíny) a počas izolácie budem pracovať z domu," dodala.

I tested positive for Covid this evening.



Thankfully I’ve had my three jabs and will be working from home while I isolate.