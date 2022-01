Pri dopravnej nehode v USA zomrelo deväť ľudí: Tamojšia polícia takéto niečo ešte nezažila!

Ďalšia osoba bola po sobotňajšej havárii v kritickom stave v nemocnici. "Takúto dopravnú nehodu s toľkými obeťami sme ešte nezažili," uviedol hovorca polície v meste North Las Vegas, ktoré leží pri známom meste kasín Las Vegas v americkom štáte Nevada.

Auto značky Dodge Challenger podľa hovorcu prešlo veľkou rýchlosťou cez križovatku, hoci malo červenú, a následne narazilo do ďalších vozidiel. Spôsobilo tým "chaotickú udalosť", do ktorej sa dostalo celkovo šesť áut a 15 ľudí.

