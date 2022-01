Remišová na tému cien energií: V najbližších dňoch môžeme očakávať riešenie

Riešenie zvyšujúcich sa cien energií by mala vláda predstaviť v najbližších dňoch, a to tak, aby sa tieto ceny všetkým znížili. Vyhlásila to ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O päť minúť 12.

Bývalý minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) tvrdí, že vláda s týmto problémom nerobí nič. Remišová skonštatovala, že inflácia a zvyšovanie cien sú celosvetovým trendom. Priblížila, že strana Za ľudí na koaličnej rade žiadala príslušných rezortných ministrov, aby pripravili riešenie. "Toto riešenie by do desiatich dní malo byť predložené na vládu tak, aby sa znížili všetkým ceny za energie," oznámila v diskusnej relácii. So zvyšovaním cien energií podľa nej súvisí aj zdražovanie potravín. Znižovanie sadzieb dane z pridanej hodnoty (DPH) však považuje za krátkodobé opatrenie. Kollár o výške DPH pri potravinách: Hrozí obrovská diera v rozpočte! Predseda parlamentu vidí dve možnosti Ministerka pripustila, že existuje legislatívna diera, pretože sú domácnosti, ktoré sa odpojili od centrálneho zásobovania tepla, a teda nepatria medzi regulované subjekty. To by podľa nej malo vyriešiť ministerstvo hospodárstva. Kamenický zdôraznil, že vláda so zdražovaním neurobila "absolútne nič". Vymenoval, že opatrenia už uskutočnili viaceré krajiny, napríklad Rakúsko, Belgicko či Poľsko. Zároveň sa podľa neho na Slovensku "enormne" zvýšili "necovidové" výdavky. "Táto vláda šafári s peniazmi," tvrdí Kamenický. Riešením zvyšujúcich sa cien môžu byť podľa neho vratky na teplo či plyn alebo dočasné zníženie DPH. Spomenul aj pomoc pre gastro a cestovný ruch, napríklad cez zníženie DPH na 5 %. Zdroje na opatrenia by sa podľa neho mohli nájsť napríklad znovuzavedením bankového odvodu. Remišová o amerických vojskách na Slovensku: Nevidím v tom absolútne žiadny problém!