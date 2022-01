Ukrajinský prezident má toho dosť: Žiada záruky od Ruska aj Západu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v piatok Rusko, aby dokázalo svoje tvrdenia, že nemá v úmysle zaútočiť na Ukrajinu. Informovala o tom agentúra AFP.

Zároveň vyhlásil, že Západ by mal "otvorene deklarovať", či Ukrajina v budúcnosti vstúpi do NATO. Kyjev však bude podľa neho rozvíjať svoju armádu bez ohľadu na to, či sa stane členom aliancie alebo nie, uviedla agentúra Ukrinform.

Na tlačovej konferencii pre zahraničných novinárov, ktorá sa konala v piatok v Kyjeve, ukrajinský prezident apeloval na Západ, politikov i médiá, aby prestali s vytváraním paniky kvôli situácii na ukrajinskej hranici, pri ktorej Rusko sústredilo veľké množstvo svojich vojakov.

Poukázal na nutnosť "stabilizovať" už aj tak narušenú ukrajinskú ekonomiku, keď trval na tom, že teraz nevidí väčšiu hrozbu ako pri podobnom hromadení ruských jednotiek vlani na jar. Na tlačovej konferencii pre zahraničných novinárov Zelenskyj konštatoval, že "na Západe vyvolávajú dojem, že vojna na Ukrajine vypukne zajtra, ale nie je to tak".

Vyzval, aby politici a médiá na Západe hovorili o možnosti vojny medzi Ukrajinou a Ruskom "veľmi opatrne". Súčasne však varoval, že prípadná rozsiahla vojna medzi Ukrajinou a Ruskom zasiahne nielen ukrajinské územie. Za najväčšie nebezpečenstvo, ktoré môže vyprovokovať Ruskú federáciu k eskalácii, označil Zelenskyj "destabilizáciu situácie" na Ukrajine a zdôraznil nutnosť jednoty ukrajinskej spoločnosti.

Na tlačovej konferencii za účasti zahraničných novinárov Zelenskyj zdôraznil, že sankcie na Rusko je nutné uvaliť ešte pred možným vpádom ruských jednotiek na ukrajinské územie, "nie po ňom". Vysvetlil, že sankcie "po" by boli pre Ukrajinu zbytočné – boli by prijaté s cieľom zadržať "totálnu agresiu voči Európskej únii", čo sa však podľa Zelenského "nesmie diať na úkor" Ukrajiny.