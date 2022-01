Vyhrať luxusné auto za 3 kliky? Jednoduchšie, ako sa môže zdať!

Svoje o tom vie pani Tatiana z Krupiny, ktorá si v stredu prevzala nové auto Audi Q5. Odovzdanie sprevádzala nefalšovaná radosť, no zároveň aj kúsok nedôvery - pani Tatiana si totiž až do posledného momentu myslela, že si z nej uťahujú kolegovia!

Plán vymeniť staršie auto za nové už je pre rodinu pani Tatiany z Krupiny len spomienkou. Vďaka prebiehajúcej spotrebiteľskej súťaži v BILLA “Vyhraj auto za 3 kliky” sa už tešia z novučičkého auta v nadštandardnej triede. Ako povedala samotná Tatiana: “Oplatí sa hrať!”

Výherkyňu prvého auta vyžreboval - samozrejme, pod prísnym očkom notárky Martiny Mikušovej, ktorá overila priebeh žrebovania - generálny riaditeľ BILLA Arnd Riehl. Pani Tatiana si cenu prevzala energicky aj napriek tomu, že ako zdravotná sestra-záchranárka bola po nočnej. “Som šťastná, ešte nikdy v živote som nič nevyhrala, strašne si to vážim,” povedala s úsmevom Tatiana, ktorá si najskôr myslela, že si z nej vystrelili kolegovia v práci. Sú skvelá partia a radi si zo seba robia žarty. Neuverila, až kým jej BILLA nezazvonila pri dverách.

Kam sa pani Tatiana s manželom chystajú na prvú jazdu novým autom, sa dozviete v krátkom videu.

Chcete aj vy súťažiť o nové auto? Stále máte šancu! Stačí, ak zakliknete 3 súhlasy so spracúvaním osobných údajov na www.3kliky.sk a budete automaticky zaradení do žrebovania. Platí to pre súčasných aj nových členov BILLA Bonus. Nových majiteľov automobilov BILLA vyhlasuje každé dva týždne počas trvania súťaže do 15. marca.